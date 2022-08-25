Квартал в центре Шымкента оцепили

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Шынар Оразова
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Жители дома №18 по улице Майлы кожа  г. Шымкента в  недоумении.

Они интересуются почему полицейский наряд, ЧС-ники,  несколько машин cкорой помощи оцепили их улицу со всех сторон. Также были замечены спецназовцы, уверяют горожане. На видео, которое прислали жители проводится какая-та операция.

Видеозаписи горожане стали активно рассылать в мессенджерах, люди временно остались в заточении в своих квартирах и коммерческих помещениях.

Как сообщили в полиции, паниковать нет причин. Там проходят запланированные учения со всеми службами реагирования.

 

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