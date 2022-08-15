Ввоз наркотиков на границе пресекла служебная собака Клементина

Служебная собака по кличке Клементина помогла задержать гражданина Узбекистана при перевозке наркотиков на границе.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Жибек жолы». Так в Сарыагашский РОП поступает оперативная информация, где сообщалось что мужчина, проходивший пропускной пункт в сторону Казахстана, вызвал у них подозрение.

Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские увидели, что служебная собака по кличке Клементина подала знак и бегала вокруг подозреваемого. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли у мужчины из кармана брюк бумажный свёрток с содержимым, похожим на наркотическое вещество.

Изъятые вещественные доказательства сразу же направили на экспертизу. В результате установлено, что наркотическим веществом оказался гашиш, весом около 1,5 грамма.

На сегодняшний день подозреваемый арестован. Полицейские Сарыагашского РОП проводят досудебное расследование по статье 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».

Так, благодаря служебной собаке Клементине стражам порядка удалось задержать мужчину, подозреваемого в контрабанде наркотиков и предотвратить преступление.