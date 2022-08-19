За полгода Аль-Фарабийский район на 100% обеспечат питьевой водой

В данный момент охват питьевой водой в районе составляет 98%.

Об этом рассказал аким Аль-Фарабийского района Рашид Мынбаев на брифинге в информационно-коммуникационном центре.

Питьевой водой охвачено 98% населения центрального района. До конца текущего года этот показатель доведут до 100%.

96,5% охвачены электрическим освещением, природным газом-99,5%, канализационной системой-87%.

В текущем году запланированы работы по асфальтированию 30 улиц, которые сегодня подходят к завершению. Из 404 улиц района освещены 124.

В этом году в рамках программы «бюджет с участием населения» будут установлены 50 детских игровых площадок и 9 спортивных площадок. Подрядной организацией ТОО «Build stroi» проводятся работы по благоустройству и озеленению главных улиц района (102 улицы), содержанию деревьев и цветов, санитарной обрезке, побелке днищ деревьев, приведению в порядок зеленых насаждений, поливу, скашиванию травы.

С начала года подрядной организацией будет высажено 3 300 штук саженцев деревьев вдоль главных улиц, планируется высадка еще 6 тысяч саженцев до конца этого года.