Мирный митинг за снижение пенсионного возраста прошел в Шымкенте

В Шымкенте на площади Наурыз состоялся мирный митинг в поддержку понижения пенсионного возраста для женщин, передает OTYRAR.

Его организовали активистки движения «Снижение пенсионного возраста женщинам Казахстана до 58 лет».

Женщины во время митинга исполнили песню о пенсионном возрасте, в которой выразили просьбу понизить им порог до 58 лет. По их словам, работать становится сложно уже после 55.

«Хочется уже пожить для себя, посвятить время внукам. Я сейчас работаю, но это очень сложно. Снижается концентрация, уже и сон другой, и болезней куча», — говорит Аэлита Хасанова, активистка движения «Снижение пенсионного возраста женщинам Казахстана до 58 лет».

Согласно пенсионной реформе к 2027 году на заслуженный отдых представительницы прекрасного пола будут выходить лишь в 63 года. Организаторы движения боятся, что в таком возрасте в случае потери работы, трудоустроиться станет практически невозможным. Мол, в организациях и сейчас неохотно берут тех, кому за 55.

«Есть ещё одна проблема, в нашем возрасте очень сложно найти работу. Я например потеряла работу, и сейчас перебиваюсь подработками, нас не хотят брать на работу, боятся наверное что мы будем болеть часто и так далее»,- говорит Ольга Райхель.

Отметим, митинг в поддержку снижения пенсионного возраста проходит по всей стране. Отмечу, что это первый согласованный с городским акиматом митинг.

Напомним, постепенное повышение пенсионного возраста в Казахстане начали с 1 января 2018 года. Его повышают ежегодно на 6 месяцев. К 2027 году он сравняется с порогом для мужчин и станет равен к 63 годам.