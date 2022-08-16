Житель Шардары победил легенду армрестлинга в Турции

Охват бицепса Кыдыргали Онгарбаева 43 сантиметра. Несмотря на небольшой объем руки, Кыдыргали победил 26-кратного чемпиона мира по армрестлингу Джона Брзенка.

Международный турнир по армрестлингу проходил в Турции. Зарубежные СМИ и спортсмены прозвали Кыдыргали «The Surprise» за ошеломительные победы над более именитыми и тяжелыми соперниками. О своем успехе спортсмен отзывается скромно, говорит, что побеждает своих противников благодаря специальной технике.

Кыдыргали Онгарбаев, спортсмен-армрестлер:

«На турнир в Стамбуле меня позвали организаторы, я предложение принял сразу. Не хотел терять возможности встретиться с Джоном Брзенком, так как давно думал об этом. Джон Брзенк — легенда армрестлинга. Когда участвовал на турнире я конечно волновался, как и любой спортсмен. На первом раунде Джон победил меня, но потом собрал все свои силы и выиграл своего соперника. Были мысли, мол «я что приехал сюда, чтобы проиграть?», поэтому и удалось его победить. Но, хочу сказать, что я ехал на турнир с мыслями о победе и у меня удалось. Джон после победы признал, что я был хорошим соперником».

По окончании турнира Кыдыргали получил денежный приз и бронзовый щит. Сумму чемпион раскрывать не стал, однако рассказал, что полученные средства он хочет потратить на благие дела. По приезду на Родину, Кыдыргали ждал еще один сюрприз. Чемпиона поздравил его тренер и вручил ему ключи от двухкомнатной квартиры в Шардаре.

Кыдыргали Онгарбаев, спортсмен-армрестлер:

«Квартиру мне подарил мой учитель и тренер — Арман Карсыбаев, президент федерации гиревого спорта и армрестлинга Туркестанской области, совместно с коллективом «Шардара Армспорт». Я младший ребенок в семье, поэтому еще думаю, что буду делать с квартирой. Сам живу с супругой и дочкой с родителями, совместно с родителями в будущем решим этот вопрос. Но, когда получил квартиру в подарок, я был в шоке и даже не ожидал этого. Родители и родственники тоже были в шоке и поздравили меня от души».

В повседневной жизни Кыдыргали счастливый отец и супруг, а также он тренирует подростков по армспорту в Шардаре. Сейчас Кыдыргали готовится к чемпионату мира по армрестлингу и хочет защищать честь своей страны на мировом уровне.