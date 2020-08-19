По всей стране проходит праймериз партии «Nur Otan».

В Туркестанской области кандидаты проявляют активность, особенно молодежь. Среди тех, кто желает принять участие в праймеризе, – неоднократный чемпион мира по армрестлингу Кыдыргали Онгарбаев, сообщает Пресс-служба Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».

Именитый чемпион, прославляющий нашу страну на международной арене, сегодня пришел в Шардаринский районный филиал партии «Nur Otan» и зарегистрировался в качестве кандидата.

Шардаринский атлет хочет активно участвовать в общественно-политической жизни страны, внести вклад в решение проблем региона. Чемпион мира намерен отдать приоритет развитию спорта, поддержке молодежи. Скоро он опубликует свою предвыборную программу и ознакомит с ней общественность.

«Решил принял участие в праймеризе партии «Nur Otan». Это большая возможность для всех проявить себя. Цель – не стремление к власти, а решение актуальных проблем. Приложу все силы, чтобы оправдать доверие», — говорит Кыдыргали.

Кыдыргали Онгарбаев – воспитанник известного тренера Армана Карсыбаева.

Абсолютный чемпион Казахстана и Азии в тяжелом весе, обладатель Кубка мира и чемпион мира. Он получил приглашение на турнир «ТОП-8», в котором участвуют сильнейшие спортсмены мира, и первые встречи завершил с победой.