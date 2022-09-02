2 гражданина, совершивших хулиганство на Арбате, оштрафованы

Несколько дней назад в социальных сетях распространилось видео, на котором молодые люди устроили беспорядки в зоне отдыха «Арбат», расположенной в районе Аль-Фараби, снося декоративные фонари.

Совместно с сотрудниками Управления полиции Аль-Фарабийского района и аппарата акима Аль-Фарабийского района выявлено 2 гражданина города Шымкент, совершивших хулиганство, на которых в соответствии со статьей 434 РК наложен штраф в размере 5 месячных расчетных показателей.

2 гражданина, признанные виновными в мелком хулиганстве, проявлении неуважения к окружающим, нарушении порядка и спокойствия физических лиц в общественных местах, получили полное признание и со стороны правоохранителей были проведены разъяснительные работы по недопущению подобных действий.