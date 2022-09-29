34-летний мужчина попался на закладке наркотиков в Шымкенте

Очередного закладчика задержали в Шымкенте.

34-летнего жителя города полицейские задержали с поличными во время его очередной закладки синтетических наркотиков. В кармане у него обнаружили и изъяли 6 свертков с наркотическим веществом, еще 13 он успел спрятать в тайниках на территории города.

Экспертиза показала, что вес “синтетики” составляет более 20 грамм.

По факту в настоящее время проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК.

Полицейские предупреждают, что любое незаконное обращение с наркотическими средствами влечет уголовную ответственность.