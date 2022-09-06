6 новых автобусов запустили в Шымкенте

В Шымкенте пополнили городской автобусный парк.

Эти новенькие автобусы уже сегодня выедут на шымкентские дороги. 4 новых автобуса прибавили к маршруту 149, а к маршруту №54 добавили 2 общественных транспорта. На новых автобусах будут работать водители с многолетним стажем. Умсбет Араманов за рулем больше 20 лет, говорит старается возить людей аккуратно, так, чтобы ездить на общественном транспорте было комфортно.

«Мы всегда ждем новые автобусы, на них очень комфортно ездить, и нам, и пассажирам. Интервал у нас 16-17 минут между автобусами, я думаю горожане будут довольны», — говорит Умбет Араманов, водитель автобуса.

Автопарк планируют пополнять и дальше. Сегодня в Шымкенте курсируют около тысячи автобусов. Большая часть из них — 890 — это автобусы не старше трех лет. Услуги по перевозке пассажиров оказывают 10 частных компаний. Большая часть автобусов заправляется газом.

«Для обеспечения автобусов газовым топливом у нас имеются 2 газовые станции, а для строительства третьей станции уже выделили земельный участок, определен инвестор, полным ходом идет подготовка к началу строительства«, — говорит Умбет Араманов, водитель автобуса.

В 2021 году в мегаполисе ввели систему электронного билетирования «Толем». Доходы перевозчиков стали прозрачнее. При этом от работы кондукторов в скором времени планируют отказаться совсем. А «зайцев», которые хотят проехать бесплатно, будут выявлять мониторинговые группы и штрафовать сотрудники полиции.