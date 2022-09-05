«Аким- некабинетная служба». Как живут в селе Жаушыкум Туркестанской области

В прошлом году впервые в истории страны состоялись выборы сельских акимов. Целеустремленные и предприимчивые кандидаты завоевали доверие избирателей .

Один из них- Нурбакыт Нурсеитов, возглавляющий село Жаушыкум Туркестанской области. Благодаря упорному труду он стал «Лучшим сельским акимом» области.

Нурбакыт Нурсеитов избран акимом села Жаушыкум Шардаринского района. Специалист с десятилетним стажем государственной службы не новичок в сфере управления. Накопившиеся проблемы постепенно были решены, и народ стал пользоваться благами государственных программ. Сегодня село подключено к центральной системе водоснабжения, и уже отремонтированы дороги.

“Здесь у нас построена школа, отстроен интернат. В интернате работают наши дети, снохи. В таких хороших условиях сельчане воспитывают детей. Вот строится новый дом культуры. Парки открываются. Наш аким кому нужно, работу находит. Молодец, хорошо управляет», — рассказывает жительница с. Жаушыкум Дуйсенгуль Жасузакова.

В Жаушыкуме, проживает около двух с половиной тысяч жителей. Заниматься спортом здесь может каждый сельчанин. Вдоль улицы возводятся детские площадки, устанавливаются фонари. Аким села не только занимается благоустройством, но и не забывает оказывать помощь нуждающимся и малоимущим односельчанам..

«Несмотря на то, что он совсем молодой человек, аким, не стесняясь, ходит по домам, интересуется как люди живут, чем нужно помочь? Старается оказать любую посильную помощь. Спортивные площадки открывает», — хвалит сельского главу Карамат Назарова, жительница села Жаушыкум.

Благодаря привлечению к жизни села предпринимателей, здесь недавно был открыт частный детский сад.

«Я хотела открыть детский сад в этом селе. С этим предложением пошла к акиму, и он сказал, что готов помогать таким предпринимателям как я. Он оказал мне помощь, выделил землю и помог оформить все необходимые документы», — рассказала учредитель детского сада Алмагуль Аликулова.

Здание акимата также капитально отремонтировано. Население обслуживается через систему «Открытый акимат». К такой прозрачности привыкли и сельские жители. Признанный лучшим сельским акимом Туркестанской области Нурбакыт Нурсеитов, говорит, что прекрасно понимает весь груз ответственности.

“Аким — это некабинетная служба. Аким это человек, который должен встречаться с людьми, работать, не считаясь с часами. Обязанностей конечно много. Нужно контролировать качество строительных работ, быть в курсе сельского хозяйства. У меня много работы”, — делится секретом успеха аким села Жаушыкум Нурбакыт Нурсеитов.



Для того, чтобы в селе оставалась молодежь, необходимо улучшение социальных условий, считает руководитель села. Сейчас аким прикладывает усилия по созданию рабочих мест в Жаушыкуме. Жители посёлка удовлетворены работой избранного акима и говорят, что в выборе не ошиблись. Всего же прошлом году в стране были избраны 730 акимов сельских поселений.