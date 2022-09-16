«Асанбай Аскаров был лучшим руководителем» — подчиненные госдеятеля

Трудолюбие и патриотизм Асанбая Аскарова помнит каждый житель Шымкента.

Аким южного мегаполиса, горожане, представители интеллигенции возложили цветы возле его памятника. 15 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения государственного деятеля и поэта. Почтить память героя социалистического труда пришли его друзья и молодежь города.

По инициативе Аскарова в Шымкенте были построены: зоопарк, дендропарк, озеро «Тулпар», ипподром и детская железная дорога. Эту зону отдыха шымкентцы до сих пор зовут «Аскаровской». Глава города Мурат Айтенов на мероприятии также вспомнил огромный вклад Асанбая Аскарова в развитии и становлении Шымкента.

Мурат Айтенов, аким г.Шымкента:

«Конференция будет посвящена его работам, достижениям. Хочу отметить, за годы руководства Асанбаем Аскаровым город Шымкент преобразился. Здесь развивалась экономика и промышленность, строилось много новых многоэтажных жилых домов. В городе построены дендропарк, зоопарк и другие объекты культуры и спорта. Сегодня в Шымкенте есть памятник Асанбаю Аскарову, улица имени его, средняя школа и музей. Два года назад Дендропарку в Шымкенте по праву присвоили имя Асанбая Аскарова».

Асанбай Аскаров занимал пост первого секретаря Чимкентского обкома партии с 1978-го по 1985 г. Эти годы были периодом интенсивного строительства и подъема экономики Шымкента. Массовой многоэтажной застройкой центра Шымкента, возведением и запуском ТЭЦ-3 город обязан Аскарову. Вспоминая весь его труд, председатель областного совета ветеранов Женисбек Мауленкулов сказал, что Асанбай Аскаров был квалифицированным руководителем, умевшим прислушиваться к мнению своих подчиненных.

Женисбек Мауленкулов, председатель Туркестанского областного совета ветеранов:

«Стиль работы, общение с руководителями и обычными жителями Асанбая Аскарова был необычным. Как руководитель он никогда не был строгим, все проблемы он решал спокойно и с умом. Он всегда слушал людей вокруг него и принимал решение правильно. Его подчиненные рядом с ним только и хотели работать. Вот он стиль работы настоящего руководителя».

Асанбай Аскаров также является автором ряда книг и сборников стихов, как «Жұмақ пен тозақ жырлары», «Тағдыр», «Ұлы Тұранның ұлдары», «Көзқарас». Сегодня в Шымкенте есть памятник Асанбаю Аскарову, улица его имени, средняя школа и музей. Два года назад дендропарку в Шымкенте было присвоено имя государственного деятеля.