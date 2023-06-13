Банк ЦентрКредит открыл финансовый центр в Шымкенте

Финансовый центр в Шымкенте предлагает широкий спектр услуг и удобные пространства для клиентов. Здание обновлено и обеспечивает комфортные условия для работы, отдыха и развлечений.

Центр включает в себя зоны для обслуживания физических и юридических лиц, а также Junior уголок с игровой зоной для детей, позволяя родителям заниматься банковскими операциями.

Важным шагом в развитии финансовой среды Шымкента стало подписание меморандума о сотрудничестве между АО «Банк ЦентрКредит» и региональным Центром занятости населения. Благодаря этому сотрудничеству молодые жители города получат возможность трудоустройства. В здании финансового центра размещается региональный call-центр для обслуживания клиентов банка.

«Мы видим, что многие наши клиенты являются предпринимателями. У них есть свои ИП, они ведут небольшой бизнес. Поэтому на втором этаже финансового центра им предоставляется возможность получения всех услуг для юридических лиц. Например, открытие расчетных счетов, получение консультаций по кредитованию и другие финансовые услуги», — отметил Дмитрий Жилин, вице-президент по развитию малого бизнеса АО «Банк ЦентрКредит».

Большинство услуг банка доступны онлайн, например возможность открытия расчетных счетов с использованием биометрических данных для МСБ или открытие депозита онлайн через мобильное приложение BCC.KZ. Банк активно поддерживает социальные проекты, включая спортивные соревнования для детей. Так недавно в Шымкенте прошел ежегодный футбольный турнир, в котором приняли участие команды из разных регионов страны.

Открытие финансового центра АО «Банк ЦентрКредит» в Шымкенте подчеркивает стремление предоставлять клиентам лучший сервис и создавать удобные условия для всех финансовых потребностей.

Лицензия АРРФР №1.2.25/195/34 от 03.02.2020 г.