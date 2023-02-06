Марафон «успеть за 18 секунд» породил новые мемы

Успеть за 18 секунд. Главной темой этого понедельника стала программа льготного авто кредитования.

Пранк года. Казахстанцы жалуются на то, что не смогли подать заявки на участие в льготном автокредитовании. Десятки тысяч желающих получить авто, с раннего утра пытались пройти регистрацию и подать заявки, но тщетно. Сайт зависал, не работал, выдавал «ошибку» или отказывал в заявке ссылаясь на то, что лимит превышен. Венера Шертаева с 10 утра пыталась подать заявку, но сделать этого у нее не получилось. Женщина говорит, и ее знакомые, которые также участвовали в подаче заявки, сделать этого не смогли.

«Я с 10 утра заходила на сайт, зарегистрировалась по ЭЦП, заполнила заявку, а мне было отказано так как закончился лимит. Это вообще что за акция такая? Мне кажется это все вранье, надувательство для казахстанцев, которые мечтали приобрести автомобиль. Ну или кто-то уже подготовленный зашел, может у кого то были преимущества, я не знаю. Но это настоящий обман«, — говорит Венера Шертаева, жительница г.Шымкента.

В фонде развития промышленности рассказали, что все заявки на льготные автокредиты были поданы в первые 18 секунд после старта. Однако нашлись и счастливчики с «быстрыми пальцами», которые успели подать заявки первыми. Среди тех, кому удалось подать заявку, оказался житель столицы Сабыр Шабанбаев. Мужчина говорит, что на сайт зашел за 15 минут до начала приема заявок, и в течение 20 секунд его запрос был принят.

«Радоваться еще рано, это еще малая часть всей процедуры. Далее нужно будет пройти все банковские процессы и определится с выбором автомобиля который есть в наличии. Учитывая нынешнюю инфляцию в стране, я считаю что очень выгодные условия. Я за 15 минут до начала зашел на сайт», — говорит Сабыр Шабанбаев житель г. Астана.

Казахстанцы тут же бросились создавать «мемы» на эту тему, чтобы хоть как то утешить всех тех, кто не успел подать заявку. Это фото с одобренной заявкой мужчины по имени Максат стало по настоящему вирусным.

При этом отмечено, что мужчина заполнил заявление в 7 утра, тогда как подача заявок официально стартовала только в 10. Еще один мем создали на основе постера из фильма «Угнать за 60 секунд».

В Казахстане, шутят люди, фильм бы назывался «Купить за 18 секунд». Другие пользователи провели аналогию с киносагой «Голодные игры», мол хочешь авто — борись.

«Даже авторизоваться не успели!», -сетует жительница страны. «Сам Бог от кредита вас оберегает»,- пишет жительница Шымкента

«5 попыток сделала, вводила данные и подписывала все ключом, но выходила ошибка в итоге», — говорит женщина.

В итоге только больше 700 казахстанцев смогли зарегистрировать свои заявки. В фонде развития промышленности в 18 секундах не видят ничего сверхъестественного. Говорят, проходили тестовую процедуру и у них это заняло 10-14 секунд. При этом казахстанцы говорят, мол, воспользовавшись специальным ботом в Telegram, можно было мгновенно заполнить форму заявки на льготное автокредитование.

«У нас стоит антибот. Бот не сможет пройти подписание ЭЦП-ключом. Мы сейчас всю статистику собираем по подаче заявок. Завтра мы планируем первые данные опубликовать. По результатам сегодняшнего запуска будет «домашняя работа». Мы будем проверять, устранять мелкие шероховатости для того, чтобы следующий запуск был без этих ошибок»,- рассказал Ринат Гаппаров заместитель председателя правления «Фонда развития промышленности».

Когда будет следующий прием заявок в фонде пока не объявили. Но уже сейчас понятно, что шанс получить одобрение — один на миллион.