Без паники! В Шымкенте пройдут пожарные учения

Пожарно-тактические учения пройдут на территории рынка Автонур по адресу Тамерлановское шоссе 62/7, передает OTYRAR.

Как сообщили в городском ДЧС, по сценарию в одном из бутиков 2-х этажного магазина по продаже одежды на территории рынка происходит пожар из-за замыкания электропроводки. Огонь быстро распространяется по соседним бутикам.

Охранники объекта оперативно сообщают в службу «101″. По вызову к месту приезжают спасатели.

Первым делом эвакуируют людей в безопасное место. Остальные подразделения проводят поиск, тушат очаг возгорания и спасают детей, оказавшихся на месте пожара.

Пожарно тактические учения пройдут на территории рынка Автонур 12 сентября в 12:00 часов. Жителей города просят не поддаваться панике.

В учениях будут задействованы 9 основных и 3 специальных единиц пожарной техники, офицерский и личный состав, сотрудники ДЧС г. Шымкент, центра медицины катастроф, дополнительно к месту происшествия привлекут и сотрудников «103», энергосетей, газовозов.

Подобные учения помогают отточить навыки эвакуации и тушения пожара в местах массового скопления людей.