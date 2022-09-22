День Республики возвращается в Казахстан

Казахстанцам подарят еще один праздничный, выходной день.

Депутаты сената приняли поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам кинематографии, культуры и праздников, по которому 25 октября станет национальным праздником – Днём республики.

«Надеемся, что новые нормы позволят проводить культурные мероприятия на высоком уровне и популяризировать историю и культуру нашего народа за рубежом. Также в соответствии с данным законом 25 октября утверждается национальным праздником – Днем Республики. Это историческое и очень важное решение. Независимость нашей страны действительно начинается с этой даты», — сказал спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев.

Сенат направил поправки на подпись президенту. Закон также исключает из числа государственных праздников День первого президента.

Таким образом выходными днями станут 25 октября и 16 декабря, а вот 1 декабря станет рабочим днем.