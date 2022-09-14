До 60 гектаров увеличилась площадь теплиц в Сайрамском районе

Сайрамские крестьяне не уступают сарыгашским аграриям в выращивании бахчевых культур в теплицах.

В этом году площадь теплиц на территории района достигла 60 гектаров. Этот показатель будет увеличиваться с каждым годом, говорят специалисты районного отдела сельского хозяйства.

Селимхан Валиев — аграрий со стажем, осваивает тепличное дело. Он улучшил инфраструктуру, увеличил площадь парников, привлёк к работе сельчан Сайрамского района. В результате – хозяйство расцвело.

В начале года в теплице высадили огурцы сорта «Меренга». А когда собрали урожай, на смену огурцам подоспели помидоры. Голландский сорт «Умагна» дает богатый урожай, его будут собирать до декабря.

«Мы хотим расширяться, довести площадь теплицы до 2,5 гектаров. Также планируем заняться животноводством. Для этого сейчас строим хлев. Дали заявку карагандинскому хозяйству на покупку племенного крупно-рогатого скота молочного направления», — рассказывает Селимхан Валиев, предприниматель.

Овощную продукцию выращивают в теплице круглый год. А на открытом грунте растут, в основном, баклажаны и болгарский перец.

«В теплице работают 9 человек. Они успевают всё. За хорошую работу предусмотрены премиальные. На сезонные работы в поле привлекаем сельских жителей 20-25 человек. Они у нас занимаются окучиванием, поливом, собирают урожай», — говорит Селимхан Валиев.

В Сайрамском районе за последние 7 месяцев объем сельхозпродукции составил свыше 46 миллиардов тенге. Растениеводства — больше 7 миллиардов, животноводства — 39 миллиардов тенге. Показатели, по сравнению с прошлым годом, заметно выросли.

«На покупку удобрений сельским труженикам государство выдает субсидии — на пестициды и гербициды. Также предусмотрено субсидирование производственных тепличных хозяйств. Главное условие, у хозяйств, продающих семена, должна быть лицензия», — говорит Шухрат Курбаналиев, главный специалист отдела предпринимательства и сельского хозяйства Сайрамского района.

Больше парников стало в крестьянском хозяйстве «Зауре» и фермерских хозяйствах. В итоге общая площадь теплиц в Сайрамском районе достигла 60 гектаров.