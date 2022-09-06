До конца года села Ордабасинского района подключат к газу

Жители Ордабасинского района говорят, что жизнь в селе с каждым годом становится лучше.

Вопросы строительства дорог, питьевая вода, освещение, газификация решаются поэтапно. До конца текущего года планируется подключение к АГРС сел Боралдай, Кызыл Сенгир, Теспе, Ыкылас, Темир Ордабасинского района. Газификация населенного пункта Шубар-Су начнется в следующем году.

Село Темирлан — сегодня не узнать. Кругом зеленые насаждения. Центральные улицы благоустроены, работники коммунальных служб поддерживают чистоту и порядок. В 57-ми населенных пунктах Ордабасинского района проживает более 123 тысяч жителей. В соответствии с планом развития района, до 2025-го года в сёлах развивается инфраструктура.

Из 48 населенных пунктов района 94% обеспечены питьевой водой. За один кубометр питьевой воды сельчане платят 40 тенге, остальное субсидируется государством. На сегодня газифицировано 5 населенных пунктов. Показатель обеспеченности природным газом в районе составляет 17,5% .

Ержан Исмайлов, заместитель акима Ордабасинского района:

«До конца текущего года этот показатель вырастет на 19,4 процента. До конца года планируем подключить к природному газу сёла Боралдай, Кызыл Сенгир, Теспе, Ыкылас Темир. На подведение четырех газопроводных труб в сёла Торткуль, Кара кум, Боржар и Бирилик, из областного бюджета выделены средства. После завершения этих работ, к природному газу будут подключены поэтапно 22 населенных пункта».

На деньги из республиканского бюджета в 22 населенных пунктах района ведётся строительство 25 объектов. Они — переходящие, работы по газификации продолжаются.

В соответствии с пятилетним планом развития района поэтапно ведется работа по обеспечению населенных пунктов качественной электроэнергией. Жизнь в селе с каждым годом становится лучше, нужно только не лениться, трудиться, говорят представители старшего поколения.

Жумабай Конысбай, житель села Караспан Ордабасинского района:

«В селе не увидишь ни одного места, которое пустует. Время такое, что жители села занимаются и земледелием и животноводством, а также заняты на работах по благоустройству села. Когда был референдум, у нас были руководители из области. Они были удивлены, что все площади заняты. Если мы хотим процветания села, то мы должны трудиться, не покладая рук».

Населенный пункт Шубарсу, который раньше был дачным массивом, теперь имеет статус села, обеспечивается инфраструктурой поэтапно. До конца года будет решен вопрос обеспечения электроснабжением. В следующем году село будет подключено к 19-ой газораспределительной станции и полностью будет газифицировано.

Относительно жилищного вопроса -в районе в очереди на жилье стоят более 1500 жителей. Решают этот вопрос через распределение освободившихся квартир, различным категориям граждан, которые стоят в очереди. Если из республиканского или областного бюджета будут выделены деньги, то власти подготовят проектно-сметную документацию и приступят к строительству жилья.