Грузовик, груженный продуктами, сгорел до тла в Шымкенте

Еще одно происшествие произошло на автодороге Шымкент- Туркестан. Сгорела фура с продуктами, передает OTYRAR.

«6 сентября в 20-58 Абайский р-н, мкр. Ынтымак, автодорога Шымкент-Туркестан, при выезде из г. Шымкент произошло загорание грузового автомобиля марки «Мерседес-Бенц Актрос» с прицепом в котором находились продукты питания (чипсы, газированые напитки)», — сообщили в ДЧС г. Шымкента.

В данный момент пожар полностью потушен. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара задействованы 25 сотрудников ДЧС и 5 единиц техники.