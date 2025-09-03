Новые правила аттестации юристов внедрены в Шымкенте

В Казахстане внедрены новые правила получения лицензий для адвокатов, нотариусов и частных судебных исполнителей. Теперь процесс аттестации стал значительно проще, быстрее и прозрачнее.

Изменения затронули все регионы страны, включая Шымкент, где данная сфера традиционно востребована в связи с ростом числа юридических обращений и активным развитием правовой системы.

Ранее кандидатам приходилось подолгу ожидать решения комиссии, иногда срок растягивался до полугода. Аттестация включала устное собеседование, что создавало риски субъективности и зависело от человеческого фактора. Теперь же процедура полностью автоматизирована.

Вместо устного экзамена введены задания, основанные на практических ситуациях, максимально приближённых к реальным юридическим кейсам. Для проведения тестирования подготовлено более трёхсот специальных вопросов, охватывающих широкий спектр правоприменительной практики.

Такие изменения позволяют исключить коррупционные риски и обеспечить справедливую оценку знаний кандидатов. Все результаты фиксируются автоматически, что делает процесс объективным и прозрачным.

В Шымкенте, как и в других городах страны, юристы отмечают, что нововведения значительно повышают доверие к системе и дают больше возможностей для профессионального развития молодых специалистов.

Среди преимуществ для кандидатов выделяется возможность самостоятельно выбирать удобное время для прохождения аттестации. Важным новшеством стало и то, что пересдать экзамен можно не через шесть месяцев, как это было раньше, а уже через тридцать дней. Такой подход позволяет быстрее исправить ошибки и продолжить движение по карьерной траектории.

Результаты экзамена теперь зависят исключительно от уровня знаний и практического опыта кандидатов.

Это особенно актуально для Шымкента, где в последние годы растёт спрос на квалифицированных адвокатов, нотариусов и частных судебных исполнителей. Упрощение процедуры открывает больше возможностей для юристов, стремящихся начать частную практику или расширить профессиональную деятельность.

Пилотный проект будет действовать до 31 декабря 2025 года. За это время планируется собрать обратную связь, оценить эффективность изменений и при необходимости внести дополнительные корректировки.

В Шымкенте уже выразили готовность активно поддерживать инициативу и развивать цифровые механизмы в сфере юстиции, чтобы сделать правовую систему ещё более доступной и современной.