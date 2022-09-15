Как помнит Родина Асанбая Аскарова

Имя Асанбая Аскаровича для нас, южан, значит очень многое. Воспоминания о нем бережно хранятся в сердцах многих его соратников, коллег, особенно учеников.

А как общество, если хотите, государство помнит об этом государственном и партийном деятеле? У РАБАТа есть такие сведения.

В Алматы на доме, где в последние годы жил А. Аскаров (ул. Зенкова, 96), установлена мемориальная доска. В его честь в южной столице названа улица в Бостандыкском районе (поворот с улицы Саина в сторону кооптехникума).

У нас в Шымкенте память об Асанбае Аскаровиче представлена куда как более масштабно. На доме, где он жил, у нас тоже установлена мемориальная доска. В центре города есть улица Аскарова (раньше она называлась Нариманова). В самом ее начале в сквере установлен памятник А. Аскарову. Имя Асанбая Аскарова носят шымкентский дендропарк и школа-лицей №77.

Старожилы до сих пор удивлены, почему только дендропарку присвоили имя Аскарова?! Ведь он создавал при поддержке народа весь комплекс зоны отдыха, включающий не только дендропарк, но и детскую железную дорогу, зоопарк и ипподром. За что, в том числе и пострадал. Непонятно. Может, властям стыдно признать, что за последние 30 лет уникальную детскую железную дорогу попросту угробили, а место, где располагался ипподром, бессовестно продали «жирному» инвестору…

Эх, потомки… Что имеем, не храним, потерявши, плачем…В соседнем Таразе тоже есть улица, которая носит имя Аскарова. Удивительно, но ни в Таразе, ни в Алматы нет школ имени А. Аскарова. А в Шымкенте есть! И какая!

Школа и ее первый директор

Школа-лицей №77, которую построили в микрорайоне «Самал-2», распахнула свои двери ученикам в 2003 году. Ее директором стал Ильяс Тулегенович Макаев. До этого назначения Макаев работал сначала военруком, а потом 14 лет – директором казахско-узбекской школы №37 имени Фурката.

Бывает же такое везение, счастливое стечение обстоятельств, когда во главе образовательного учреждения – школы – встает такая неординарная личность, такой патриот, энтузиаст, гражданин, воспитатель, как Ильяс Макаев.

Планируя этот материал, я думала, сколько интересного и увлекательного расскажет мне о школе, о ее музее Ильяс Макаев. Но, увы… Уже в стенах школы узнала, что Ильяса Макаева не стало в феврале этого года. То-то он мне не отвечал на сообщения по ватсапу. Оказывается, он уже в мире ином. И ведь только-только вышел на пенсию… А сколько в нем было еще нерастраченной энергии! Светлая память этому прекрасному педагогу, замечательному человеку…

Ильяс Макаев руководил школой ровно два десятилетия – с 2000-го (начала ее строительства) до 2020 года. На этом посту его сменила новый директор школы-лицея Толкын Полатбаевна Аюбаева. Теперь под ее руководством в этом учреждении образования продолжают славные традиции патриотического воспитания учеников, любви и уважения к родной школе, ее педагогам, одноклассникам.

Гидом по школьному музею Асанбая Аскарова для меня стала бессменный завуч школы-лицея по воспитательной работе Лиза Абибуллакызы Мусралиева.

Лиза Абибуллакызы рассказала, что это благодаря стараниям Ильяса Тулегеновича школе №77 было присвоено имя Асанбая Аскаровича.

Как же весь педагогический коллектив и родители учеников радовались, как были воодушевлены присвоением ТАКОГО имени их школе! Ведь многие люди знали о непростой судьбе Асанбая Аскаровича, об испытаниях, выпавших на долю этого достойнейшего гражданина страны.

Эта школа-лицей знаменита и тем, что в ней впервые в Шымкенте ученики на школьной линейке стали исполнять гимн страны. Сейчас это привычное дело, а тогда они были первыми!

Школьный музей

Одновременно с присвоением школе его имени стал организовываться и музей, посвященный Асанбаю Аскарову. Для этого на третьем этаже был выделен отдельный кабинет. Постепенно стала собираться экспозиция музея. Сегодня в его коллекции масса подлинных вещей этого государственного деятеля.

Серый костюм-двойку преподнесла в дар музею супруга Асанбая Аскаровича Фатима Галиевна. Да, она была в числе почетных гостей школы в 2005 году. Школа заказала муляжи и копии его государственных наград, главная из которых – звезда Героя Социалистического Труда, Аскаров был награжден пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Отан», медалями. Основные награды приколоты к лацкану его пиджака.

Лиза Абибуллакызы с улыбкой рассказала, как директор часто навещал семью Аскаровых в Алматы. И всегда Ильяс Тулегенович возвращался в Шымкент с каким-нибудь экспонатом для музея, будь то настольная лампа, стоявшая на его домашнем письменном столе, пенал или книга из библиотеки, которую когда-то держал в руках, читал и перечитывал Асанбай Аскарович.

Есть в экспозиции и неоконченное живописное полотно руки Асанбая Аскарова с милым незамысловатым сюжетом – весна, на поляне на фоне гор прогуливается пара молодых влюбленных. И еще несколько рисунков и эскизов, выполненных маслом, акварелью, карандашом.

Неожиданное открытие: оказывается, Асанбай Аскарович был наделен и даром живописца. Просто не успел до конца отдаться своему увлечению.

«А Вы знаете, что он и стихи писал, издал поэтический сборник», – сказала Лиза Абибуллакызы.

Да, я слышала, что в 2007 году в Алматы вышел четырехтомник собрания сочинений А. Аскарова плюс дополнительный том его стихотворений. Какой же многогранной личностью он был!

Равнение на…

Есть в школе-лицее №77 имени А. Аскарова традиция: в первый день занятий приводить учеников начального звена в этот музей. Детям рассказывают о человеке, имя которого присвоено их школе. Рассказывают об основных вехах жизненного пути Асанбая Аскаровича, о том, что было сделано в Южном Казахстане в годы, когда он руководил областью.

Для учеников с 5 по 8 класс проводится факультатив «Аскаров тану». Школьники среднего и старшего звена объединены в клуб «аскаровцев». Свои мысли, свое отношение к увиденному и услышанному о жизни Аскарова ученики выражают кто в прозе, кто в поэтической форме.

Ежегодно ко дню рождения Асанбая Аскаровича в школе издается сборник стихотворений об Аскарове, куда включают произведения как педагогов школы-лицея, так и ее учеников, общественных деятелей города. Этот поэтический сборник 15 сентября дарят гостям праздника и родителям учеников.

Рассматриваю сборник, изданный к 90-летию Аскарова. Мое внимание привлекло стихотворение Сансызбая Акимханулы «Шежiре жыр». В нем – кратко, но в поэтической форме рассказывается о появлении школы. Позволю себе упрощенный пересказ на русском языке, тоже стану акыном: «…аким области Жылкышиев вынес решение о строительстве школы в микрорайоне «Самал». В 2000 году – проект; в 2001-ом – началось строительство; акимом города тогда был Жумжаев.

Строительство вело предприятие «Шымкентпромстрой», руководил которым Клугман. В августе 2003 года школа начала свою работу… На открытие приезжал министр образования Жаксылык Кулекеев… Школу возглавил славный джигит Макай Тулегенулы Илияс… Пусть добрые пожелания будут нескончаемы».

Всех и все упомянул поэт Сансызбай Акимханулы, никого не забыл. Точно, настоящее шежире – родословная, только не человека, а школы.

Самыми цитируемыми в клубе «аскаровцев» являются строки из книги «Судьба» Асанбая Аскарова: «Разве можно, не зная прошлого, создавать настоящее и думать о будущем? Человек, живущий только сегодняшним днем, балласт нашего общества.

Такие, как правило, далеки от народа и ради своего благополучия готовы отказаться от своего народа. Во время задушевных бесед с друзьями я не раз подчеркивал, что больше всего боюсь стать холуем и беспринципным рабом кого бы то ни было. Нет большего унижения быть безропотным лизуном. На вопрос, какие человеческие качества Вы ставите превыше всего, я отвечал: «Честность, прямоту, принципиальность, открытость, ум и силу воли». Мне кажется, что такими качествами должен обладать каждый честный человек».

Чуть ранее, в 2007 году, Ильяс Макаев издал книгу под названием «Қайталанбас тұлға» («Неповторимый»), она вышла тиражом в тысячу экземпляров и была приурочена к 85-летию А. Аскарова. Это был сборник, куда вошли воспоминания людей, ветеранов, работавших плечом к плечу с Асанбаем Аскаровым. Исмат Турсункулов, Уалихан Сулейменов, Николай Кабиров, Шерим Медеуов и др. Все эти воспоминания пронизаны глубоким уважением к Асанбаю Аскаровичу и искренней благодарностью за все сделанное для области, для нас с вами.

В школьном музее не просто хранится, а является своеобразным учебником «Книга почетных гостей музея». В ней не только фотографии, но и краткие отзывы людей, некогда посетивших музей.

Благодаря этой пусть и небольшой экспозиции учащиеся школы-лицея №77 могут окунуться в ту непростую, но весьма интересную эпоху, в которой созидали такие люди, как Асанбай Аскаров.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА