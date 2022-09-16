Легкоатлеты из Шымкента завоевали 11 золотых медалей

Спортивные, молодые и успешные. Легкоатлеты из Шымкента показали хорошие результаты на республиканском чемпионате Казахстана в Алматы.

Местные спортсмены завоевали 11 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых медалей, и установили настоящий рекорд.

Богдан Гончарев, спортсмен:

«Мои соперники были из Караганды, Уст-Камегорска и Алматы. Бегал я 100, 110, 300, 400 метров. Эстафета была, и по всем видам я занял четыре золотых медалей. Я не очень долго готовился, две недели мы были на сборах и готовились».

Полина Кузубова, спортсменка:

«Я вообще была на метании копья в этот раз. А соперников я вообще не знала и выступала впервые на этой дисциплине. Две золотые и одна бронза у меня. Одна золотая медаль за копье, одна за эстафету 100 метров и третья медаль за бронзу — это за барьеры. Я не очень люблю проигрывать как остальные спортсмены. И за счет характера и силы воли все спортсмены и добиваются успеха».

Каждого спортсмена лично поздравил замруководителя управления спорта Ермек Дарменов. По его словам, спортсмены из Шымкента с 2006 года не показывали хорошие результаты на чемпионате Казахстана. Первое место среди легкоатлетов показали спортсмены младшего возраста, почетное третье место забрали спортсмены старших возрастов.

Ермек Дарменов, заместитель руководителя управления спорта г.Шымкента:

«Спортсмены младших возрастов 2007-2008 года рождения. Они показали высокие результаты и заняли первое место. Это о чем говорит? О том, что подрастающее поколение работает. То есть у нас есть резерв, есть над чем работать. Большую роль здесь играет тренерский состав. Когда тренера хорошие, можно конечно добиться высоких результатов».

Сейчас юные чемпионы активно готовятся к чемпионату Азии. Спортсмены из Шымкента намерены защищать честь Казахстана и показать хорошие результаты на мировом уровне.