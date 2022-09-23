Молодая мама забралась на трубу и пыталась сброситься в Шымкенте

Бытовая ссора двух супругов едва не закончилась настоящей трагедией.

30-летняя мать двоих детей поссорившись с супругом, залезла на огромную трубу, расположенную на пересечении улиц Кунаева и Мадели Кожа. Женщина пыталась свести счеты с жизнью, сбросившись с высоты.

Эту картину через камеру Сергек вовремя увидел инспектор Центра оперативного управления. Экипаж патрульной полиции в считанные минуты подоспел к месту происшествия.

Командир 3 роты ППП Табигат Жаксыбектеги залез на трубу и спас отчаявшуюся женщину. Для выяснения обстоятельств ее доставили в Аль-Фарабийское РУП. По ее словам, у нее двое малолетних детей, на такой шаг ее подтолкнула ссора с мужем.

Родные молодой матери поблагодарили полицейских за спасение.