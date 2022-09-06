Молодую девушку-закладчицу осудили в Шымкенте

Абайский районный суд города Шымкента вынес приговор в отношении 20-летней девушки-наркокурьера, передает OTYRAR.

Злоумышленницу признали виновной в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере и приговорили к двум годам лишения свободы.

Как сообщили в полиции, проводником в «синтетический» мир для девушки стала социальная сеть. Девушка искала работу в Телеграм-канале и наткнулась на заманчивую профессию курьера. Вот только развозить нужно было не продукты и вещи, а наркотические средства, которые она оставляла в тайниках-закладках для своих клиентов.

Молодую закладчицу поймали с поличным на территории южного мегаполиса. При себе у нее обнаружили 36 свертков наркотиков, еще 2 свертка вытащили из тайников. Общая масса составила 39,831 грамм. Экспертиза показала, что это были синтетические наркотики именуемые мефедроном.

На суде девушка признала свою вину полностью. Ее приговорили к 2 годам лишения свободы.