Обнаружили наркоплантацию весом в одну тонну

Изъято более 760 скошенных кустов наркотического растения общим весом в одну тонну.

В ходе воздушного облёта стражи порядка обнаружили в зарослях побережья реки Сырдарья в Отырарском районе посев наркосодержащих растений и изъяли 760 скошенных кустов, похожих на наркосодержащее растение «конопля».

Согласно экспертизе, общий вес изъятых растений составил более 1 тонны наркосодержащего растения «конопля».

Кроме того, оперативники обнаружили рядом 123 куста культивированного растения. Согласно экспертизе, изъятые в качестве вещественных доказательств наркосодержащие кусты также оказались «коноплёй».

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Отырарского РОП по ч.2 ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».



По факту наркопреступления сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате, в качестве подозреваемых установлены трое жителей г. Шымкент. Один из них арестован, в отношении остальных избрано «обязательство об явке».