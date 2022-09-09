Почему мы до сих пор верим в гороскопы

Наверное, нет на свете такого дерзкого индивидуума, который хоть раз не заглянул бы в свой гороскоп.
Все же интересно, что нам готовит день грядущий, чего стоит остерегаться, а что, наоборот, притягивать своим личным обаянием. Дело иногда доходит до абсурда.
Вот сидим мы как-то с подругой, пьем кофе, общаемся, для фона тихонько журчит телевизор. Вдруг мама подруги, 80 лет от роду, влетает в комнату: «Девочки, сделайте погромче, я хочу свой гороскоп послушать!» Мы включаем звук на полную мощность – мама глуховата. С экрана льется проникновенный текст: «Козероги (это ее знак).
В первой половине дня вам стоит быть осторожнее с деньгами – возможны незапланированные расходы. Но сегодня вечером вас ждет неожиданное романтическое свидание…» Мы смеемся. «А что? – обижается мама, – про первую половину она правильно сказала. Я вот как пойду в магазин, обязательно что-нибудь лишнее куплю».
Блажен, кто верует
Вопрос веры или неверия – это дело деликатное и сугубо индивидуальное. Но все же не поленитесь как-нибудь перечитать общую характеристику каждого из знаков зодиака. Вы обязательно найдете в них некоторую однобокость, однозначность и категоричность. Вот Рыба, допустим, трактуется как натура чувствительная, сентиментальная, романтичная, мечтательная. Но я знавала такую Рыбу… это была всем рыбам рыба – настоящая акула!
В тяжелые перестроечные времена она ссужала друзьям деньги под проценты, а если вовремя не отдашь – проценты увеличивались в геометрической прогрессии, и разжалобить ее не было никакой человеческой возможности… А был у меня хороший приятель, родившийся под знаком Скорпион, который по зодиакальной шкале должен быть характером стервозен, нетерпим и злопамятен. А на деле ничего подобного! Конечно, он не был совсем бесхребетной личностью, но обладал чрезвычайно мягким, счастливым и уступчивым нравом. Общаться с ним было истинным удовольствием и душевным подспорьем…
Опять-таки, нет сомнений, что верить-не верить – это личный выбор каждого, но нельзя же впадать в крайности, когда зодиакозависимость влияет на все, порой судьбоносные решения! Сейчас много всякой околонаучной литературы, где указывается совместимость или несовместимость тех или иных знаков зодиака, вернее, людей, под ними рожденных. Одна из них, если кому интересно, – «Учитесь управлять судьбой».
Вот по таким книгам многие сейчас выбирают друзей, партнеров по жизни и бизнесу, то есть всерьез полагаются на астрологические предсказания, а не на здравый смысл. Мало того, внимая пророчествам гороскопа, люди отменяют жизненно важные хирургические операции, деловые договоренности, крупные покупки и путешествия. Поверьте, не стоит так слепо все принимать на веру. Я знаю, о чем говорю.
Сейчас уже можно об этом говорить: 20 с лишним лет прошло. Я помню то время, когда гороскопы поручали составлять нам, начинающим газетчикам. Мы от этого обычно отбрыкивались: все это весьма попахивало шарлатанством. Но что делать – задание есть задание… И вот мы, вооружившись убогими своими знаниями в области астрологии, начинали строчить что-то вроде: «Для Стрельцов неделя отмечена неприятностями. Появится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, респираторных заболеваний…» Или, наоборот, если хорошее и игривое настроение: «Близнецам предстоит удачная насыщенная неделя. Вы удивите свое руководство смелыми конструктивными решениями. Есть большая вероятность устроить свою личную жизнь – не проглядите свою судьбу!»
Возможно, это не такой уж смертный грех, если в результате таких вещаний человек соберется, подтянется, проявит профессионализм или обратит внимание на привлекательную особу противоположного пола… Но ведь это же подлог, хоть и с невинными намерениями.
Выводы ученых
Ученые, как им и положено, не так легковерны. Еще в 1948 году американский психолог и профессор Бертрам Форер предложил своим ученикам пройти тест. При этом он пообещал, что по результатам этих тестов он составит точный личностный портрет каждого из них.
Спустя неделю Форер раздал студентам результаты опроса и попросил их ответить: соответствует ли их портрет действительности, узнают ли они в этой характеристике сами себя?
Средняя оценка составила 4,3 из возможных 5 баллов. То есть степень достоверности была достаточно высока. Но хитрость состояла в том, что результаты не принадлежали конкретному студенту. Все они получили перемешанные тезисы из 13-ти пунктов, которые ученый позаимствовал в гороскопах.
Вот некоторые из них:
1. В вас много неизрасходованного потенциала.
2. Вы гордитесь своим независимым мышлением и не верите в пустые уверения без убедительных доказательств.
3. Вы самокритичны.
4. Иногда вы переживаете: приняли ли вы верное решение? Сделали ли то, что было единственно верно?
5. Снаружи вы дисциплинированны и способны к самоконтролю, хотя внутренне порой чувствуете неуверенность и незащищенность.
Студенты должны были оценить каждое утверждение по шкале от нуля до пяти, где «пять» соответствовало значению «это описывает меня очень точно». Нет нужды говорить, что почти все студенты в своих оценках приблизились или поставили пятерку. Каждый подтвердил свой неизрасходованный потенциал, независимое мышление, самокритичность и тонкость душевного мира. Ну а кому же этого не хочется?
Так Форер впервые подтвердил эффект Барнума – прием гадалок и шарлатанов, которые используют в своих предсказаниях расплывчатые фразы. Суть этого эффекта как раз и заключается в том, что люди склонны верить в общие предсказания о своей жизни, но лишь в том случае, если они позитивны.
Например, в понедельник человек едет на работу и читает в газете: «Овны, сегодня вам предстоит тяжелый день. Вам надо поднапрячься и нацелить свои силы на важные дела. Сделайте это, а вечером получите заслуженную награду».
По сути, гороскоп прав. Сегодня первый будний день, надо целиком окунуться в работу, а вечером можно отдохнуть и приятно расслабиться в кругу семьи или в обществе любимого человека. Чем не награда за доблестный труд? Любой скажет: а гороскоп-то не соврал! Только надо давать себе отчет, что все это обтекаемые фразы ни о чем и могут быть отнесены ко всем и к каждому.
Или, допустим, человек прочитал накануне: «На этой неделе у вас произойдет конфликт с начальством». Пусть даже он отнесется к этому прогнозу скептически, но тем не менее невольно зафиксирует его в голове. А на следующий день у него действительно происходит какая-то перепалка с руководством. «Вот и не верь гороскопам», – думает он. А на самом деле, это обычная рабочая ситуация.
Для чего, собственно, и существует начальство: чтобы вызывать иногда подчиненного на ковер. Таким образом, подставляя события своей жизни в общие слова гороскопа, человек все-таки получает желаемое: либо благоприятный прогноз, что радует само по себе, либо предостережение, что как бы вооружает и дает возможность быть готовым к неприятностям.
С целью объяснения зодиакального «фокуса с его последующим разоблачением» выступил еще один ученый – французский психолог Мишель Гоклен. Он заказал у одного из самых востребованных астрологов описание своего характера с учетом знака зодиака. Оно звучало так: «Теплота Дев органично сочетается с интеллектом и остроумием, смысл их жизни – в полной преданности другим людям». Замечательная характеристика! Только вот Гоклен назвал оракулу время не своего рождения, а… французского серийного убийцы Марселя Петио. Но и на этом Гоклен не остановился.
Он разместил в газете объявление, в котором предложил всем желающим получить персональный гороскоп. Нужно только прислать ему имя, адрес, дату и место рождения. На призыв откликнулись 150 человек, причем 90% из них позже оценили предсказания как очень точные. Но только коварный Гоклен и не думал составлять никаких персональных гороскопов, а отправил всем респондентам то же описание личности кровавого маньяка. Вот вам и теплота, и полная преданность другим людям…
Значит, это кому-нибудь нужно?
Неверующим психологам вторят и специалисты из NASA – Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США. Они утверждают, что нынешняя система зодиакальных знаков безнадежно устарела за прошедшие тысячелетия. За это время заметно поменялось положение земной оси. Расположение созвездий относительно Солнца постоянно меняется, поэтому у 86% людей сейчас вообще другой знак зодиака.
Эксперты даже предложили ввести новый знак – Змееносец, который расположен между Скорпионом и Стрельцом, ведь Солнце проходит по эклиптике через созвездие Змееносца. Вот из-за него-то и сдвигаются календарные даты привычных нам знаков.
Однако некоторые психологи отнюдь не считают гороскопы однозначным злом и простым «разводом» граждан на деньги. Действительно, система знаков зодиака была разработана еще в Древнем Вавилоне, существует уже три тысячи лет, так с чего бы она держалась такую кучу времени, если бы польза от нее была нулевая? Дураками что ли были наши предки?
Нет, польза все-таки есть. Хотя бы потому, что гороскопы могут придавать человеку чувство некоторой упорядоченности, подстраховки, уверенности в правильном векторе движения по жизни. К тому же они облегчают нам объяснение поступков других людей и собственных деяний. Например, тебя уволили не потому, что ты постоянно опаздываешь и пьешь на работе, а потому, что начальник Козерог, то есть упрямый и твердолобый козел… А некоторым проще не признавать, что у них проблемы с характером: мол, вот такой я человек, потому что Скорпион, и этим все сказано.
Вера в гороскопы может быть полезна и потому, что она иногда помогает нам справляться с психоэмоциональным напряжением, снимает чувство тревожности или неверия в собственные силы. И еще… В нашем прагматичном и рациональном мире нам порой так не хватает некой таинственности, загадочности, волшебства и надежды на благоприятные предначертания судьбы. И вообще, всякая вера – во благо…
Елена Летягина