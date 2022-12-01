Каким будет декабрь для каждого из знаков зодиака

Современная астрология в последние годы актуальна как никогда. Со словами ретроградный меркурий и магнитные бури сегодня знаком практически каждый второй.

Зависят ли наши дела, настроение, самочувствие от положения звезд и планет, с точностью сказать не может никто. И все же, хоть изредка, пожалуй каждый из нас поглядывает в прогнозы звездочетов. Верить или нет, дело каждого. А мы представляем вашему вниманию астрологический прогноз на декабрь года от Тамары Глобы.

Итак, поехали. ОВЕН

Прямолинейных и неумеющих скрывать свои эмоции Овнов в декабре ждут перемены- считает Тамара. Первый месяц зимы идеален для творчества, решения задач и для интеллектуальных дел. В первую декаду от овнов будет исходить «вайб» свободы. Ожидается взаимодействие с близкими, могут поддаться сильным увлечениям и даже новым знакомствам вдали от дома. Тамара считает, что Овнам стоит задуматься о главных вопросах человечества: как жить? Что делать дальше? Как строить карьеру в будущем.

Чего стоит остерегаться?

Тамара Глоба предупреждает, что есть риски измен в личных отношениях. Что касается работы, от некоторых представителей знака руководство будет ждать более серьезных дел, инициатив, поэтому Овны, сконцентрируйтесь и соберитесь!

ТЕЛЬЦЫ

Тельцам придется часто опустошать свой кошелек в декабре. Кто-то будет тратить деньги на подарки, кому-то придется вложиться в важное дело. Старайтесь удержать деньги на своем банковском счету. Но сильно не переживайте, ведь со второй декады появятся возможности для заработка, удачных знакомств и реализации планов.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов тоже ждут финансовые споры, но благодаря своей активности и упорству вы можете заработать деньги. В целом, для близнецов декабрь будет неоднозначным месяцем. В первой половине произойдут большие перемены, связи с партнерами и даже противниками. Близнецам стоить обратить внимание на близких чтобы не усложнять свою жизнь восстановлением отношений, дел у вас на декабрь и без этого невпроворот.

РАК

Раков ждет очень продуктивный декабрь. Они будут гореть работой, но астролог добавила, что в командной работе успехи Раков могут приумножиться.

Чего стоит остерегаться Ракам в декабре?

Тамара Глоба предупреждает Раков быть осторожными на дорогах и избегать толпы в начале декабря.

ЛЕВ

Для львов декабрь станет настоящим праздником. Представители огненного знака будут окружены любовью и будут дарить её сами. Первый месяц зимы — удачное время для творчества, начинаний, путешествий и отдыха. Со второй недели декабря придут новые возможности в работе, также будет заработок, ожидаются и значительные расходы. Самое главное тратить деньги разумно.

ДЕВА

Актуальной темой на декабрь для Дев станет вопрос карьеры. Но уже со второй недели декабря, Девы, скорее всего соберут свой чемодан и уедут путешествовать. В конце месяца Дев ждут перемены, которые им будут не понятны, но не волнуйтесь. Все обернется в вашу пользу.

ВЕСЫ

В жизни Весов в декабре сохранятся тенденции, связанные с дальними дорогами, отношениями с людьми вдали от дома, считает астролог. Воздушному знаку можно уже ликовать, ведь декабрь принесет много денег. В целом, последний месяц года будет больше положительным, страшных ситуаций на горизонте не наблюдается. Просто будьте внимательны и не теряйте бдительность.

СКОРПИОН

Первый месяц зимы — удачный период для поездок с друзьями, встреч, интересных знакомств, гастрономических застолий. Эти представители стихии Воды под конец года изменят отношение к работе, в профессиональной деятельности могут произойти кардинальные перемены.

Чего стоит остерегаться Скорпионам?

Берегитесь мошенников, первые три дня зимы вы подвержены попасться на удочку мошенников.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, декабрь- это определенно ваш месяц. Для представителей стихии Огня декабрь станет временем успеха и событий, которые требуют внимания и концентрации. В начале месяца Стрельцы будут проживать период противостояний и споров, которые касаются их мнения, а также отношений с окружающими. А ещё столкнутся с личным успехом: будут преуспевать в работе, интеллектуальной деятельности, а также в вопросах творчества. Близкие и коллеги будут отмечать вкус и интересы людей этого знака зодиака. Начиная со второй недели декабря Стрельцам будет сопутствовать успех в финансовых вопросах: откроются возможности вложений, заработков, выгодных приобретений.

КОЗЕРОГ

За спиной повышенный контроль и внимание к вашей персоне. Со второй недели декабря придут хорошие возможности в обучении, более ясными станут многие вопросы, которые вас интересуют. Это период новой работы или занятий, которые в последствии приведут к новой деятельности.

ВОДОЛЕЙ

В декабре вы решите свои финансовые вопросы и сделаете вложения. Декабрь-месяц, когда выходите из зоны комфорта и открываете новый мир. В конце месяца возможны путешествия в кругу друзей. Кстати, о друзьях, вы заведете новые и интересные знакомства. В целом, месяц будет очень продуктивным для вас.

РЫБЫ

Для рождённых под знаком зодиака Рыбы декабрь 2022 года станет наиболее удачным временем для реализации планов. Это период личного успеха представителей водной стихии, но нужно быть готовыми к трудностям в начале месяца. Они затронут отношения с окружающими, руководством и домашними.

Источник: Youtube-канал профессионального астролога Тамары Глобы.

Подготовила Тина Кудайберген