Существуют люди, обижать которых — себе дороже. Для них это неприемлемо, а потому все зло, причиненное им, они обязательно вернут обидчику обратно.

Своеобразный бумеранг получается. Астрологи уверены, что данное качество определяется знаком зодиака, а потому сейчас мы перечислим тех представителей зодиакального круга, с которыми точно лучше дружить, а не воевать. Водолей Это удивительно, но мысли представителей этого знака способны материализоваться. Во многом именно поэтому

Водолеи добиваются впечатляющих результатов в жизни. Они являются неплохими друзьями, и часто могут подарить радость грустному товарищу и сделать так, что настроение отчаявшегося человека вмиг улучшится. Но и в обратную сторону это качество тоже работает! Если кто-то бросил в адрес Водолея злое слово, он точно об этом пожалеет, так как тот силой мысли навлечет на обидчика очень много негатива. Люди этого знака не являются злыми по своей природе, однако причиненное им или их близким зло они не оставят безнаказанным.

Стрелец

Людям этого знака благоволит сама Вселенная. Поэтому каждый человек, сильно обидевший Стрельца, будет наказан высшими силами. Сами они злопамятными и мстительными не являются — за них вступается сама судьба. Так что Стрельцам даже не приходится вынашивать планы мести.

Однако такого мнения придерживаются не все астрологи. Некоторые, наоборот, говорят, что Стрельцы зачастую причиняют боль, причем сами того не понимая. Возможно, иногда это случается из-за того, что они не получают желаемого — каждый Стрелец в глубине души мечтает о человеке, который бы давал ему любовь, заботу, внимание и защиту. А когда этого нет, человек данного знака огорчается, грустит и расстраивается, из-за чего может совершать действия, в которых не отдает себе отчета.

Близнецы

Еще один воздушный знак, обладающий невероятной силой мысли. Близнецы — люди открытые, общительные и искренние. Они любят людей, однако долго помнят совершенное в их сторону зло. Близнецы вполне способны на долгое вынашивание плана мести. И если обида сильна, они не угомонятся, пока не воплотят задуманное в действительность. Не стоит недооценивать энергетику Близнецов. Ее сила помогает им притягивать к себе все самое хорошее и лучшее. Однако так же с ее помощью они могут наказать обидчика — да так, что тот это на всю жизнь запомнит. Причем иногда месть будет такой, что человек даже не поймет, что исходит она от Близнецов, и сам в итоге придет к нему за утешением, поскольку успокаивать они тоже умеют хорошо.

Кого еще не стоит обижать? Вообще, никому не нужно причинять боль. Надо относиться друг к другу с любовью и добром.

Однако есть еще некоторые знаки зодиака, обидев которых, вы сделаете хуже только себе:

Овен. Если его обидеть, он тут же вычеркнет вас из своей жизни. Холод, безразличие, отстраненность — вот, что вы от него получите. Шанс восстановить в таких случаях отношения очень мал, и работать над этим придется долго.

Телец. Если вы обманете его доверие — придется несладко. Он задействует всю свою решимость, дабы обидчик сполна ему заплатил.

Лев. Человек этого знака не даст спокойной жизни тому, кто разбил ему сердце. Если вы его обидели, спровоцировали на ревность или предали — лучше сразу уезжать в другую страну.

Дева. Если вы умудрились обидеть человека этого добродушного знака, готовьтесь к худшему. Дева точно знает, куда и как нужно ранить свою «жертву» — это будет жестоко, и в самую больную точку.

Скорпион. Человек этого знака не остановится ни перед чем, если ему нужно нанести ответный удар обидчику. А что самое жуткое — люди иногда даже могут не понять, за что именно Скорпион с ними решил рассчитаться. Но тут главное, что он знает. Если решил мстить — значит, есть за что.

Источник: fb.ru