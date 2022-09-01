Президент Казахстана выступает с посланием к народу

Глава Государства Касым-Жомарт Токаев начал свое выступление с посланием народу Казахстана.

Президент вещает из столицы. Известно, что Глава Государства будет говорить о социально-экономическом развитии страны.

Как стало известно, наряду с официальными лицами принимают участие представители гражданского общества.

Напомним, президент в этом году выступает с посланием уже второй раз. Он ранее выступал 16 марта.

Слушают Президента во всех регионах, в зале находятся чиновники разного уровня.

Прямую трансляцию можно увидеть на респуликанских телеканалах.