Ребенка сбили на пешеходном переходе в Шымкенте

В Шымкенте водитель легковушки совершил наезд на 5-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован, сообщает OTYRAR.

ДТП произошло 14 сентября утром по улице Калдаякова возле художественного колледжа.

По словам очевидцев, пострадавший был с матерью. Они переходили дорогу в положенном месте, и в какой-то момент ребенок вырвался из рук и побежал вперед. Водитель Мерседеса не смог притормозить вовремя и совершил наезд на 5-летнего мальчика.

Малыша госпитализировали. На месте работают дознаватели. Детали неизвестны.