Полиция ловит детей, поющих жарамазан на дорогах Шымкента

С наступлением месяца Рамазан на дорогах южного мегаполиса в ночное время суток все чаще можно увидеть детей и подростков.

Ребят не пугают ни отсутствие взрослых сопровождающих, ни поток машин. Традиционно каждый год в вечернее время после разговения мусульман маленькие шымкентцы выходят на улицы города. Ребята либо ходят по квартирам в многоэтажках и стучатся во все двери, либо ловят автомобили прямо на дорогах. За исполнение жарапазана детей поощряют деньгами, либо сладостями.

Тем не менее, несмотря на устоявшиеся традиции, такие ночные вылазки вне закона, говорят полицейские и все чаще выходят в ночные рейды. Только за прошедшие двое суток на улице найдены 140 подростков, 9 из них распределили в центр адаптации. С родителями остальных провели профилактическую беседу, на кого то составили административный протокол, а тех, кто нарушил закон дважды- оштрафовали.

Безусловно не все они были найдены на дорогах, кто-то прогуливался в ночной темноте по парку, кто-то находился в развлекательных заведениях. Тем не менее закон для всех един. Стражи порядка призывают родителей не отпускать детей на улицу в позднее время.

Такие меры направлены на создание максимально безопасной среды для детей и во избежание непредвиденных ситуаций. В противном случае родители нарушителей непременно будут привлечены к ответственности.