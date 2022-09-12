Семейная спартакиада прошла в южном мегаполисе

Ведение мяча, прыжки в мешках и другие увлекательные соревнования. В центральном парке Шымкента прошла семейная спартакиада.

Побороться за первенство решили 10 семей, в каждой команде по 4 участника. Для того чтобы победить в соревнованиях, командам нужно набрать максимальное количество баллов – быстрее всех пройти дистанцию и передать эстафету другому участнику.

Нурлан Есентаев – участник соревнований:

«Такие соревнования укрепляют семейный дух. Не будем гадать, но я надеюсь, что мы станем победителями. Всем командам я желаю удачи, а тем, кто не пришёл, настоятельно рекомендую попробовать свои силы на следующих соревнованиях».

Семейные праздники в Шымкенте проводят не только в развлекательных целях, отмечает жюри, но и служат духовному развитию.

«Такие мероприятия нужны для укрепления коллектива, и для укрепления института семьи. Семья крепкая, дружная и эрудированная – значит государство такое будет», — говорит судья соревнований Зауре Оралбаева.

Перед судейской коллегией стоит непростая задача – необходимо выбрать лучшую команду. Участникам, занявшим первое место, организаторы дарят 100 тысяч тенге, за второе 70, а за третье 50 тысяч тенге.

Первое место выиграла семья Есенбаевых, команда -Жануя. В ней соревновался и самый молодой участник спортивных игр.

«Спасибо организаторам соревнований и всем, кто болел за нашу команду. А с нашем выигрышем сейчас пойдем на базар, купим что-нибудь для каждого ребенка», — поделился радостью Оралхан Есенбаев, участник команды «Жануя».

Как говорят сами участники – главное не победа, а участие. Эти соревнования помогли еще больше сплотить между собой семьи, при этом каждый получил заряд положительной энергии.