День Победы отмечают в национальном стиле в Шымкенте

В Шымкенте в честь празднования Дня Победы проходит ежегодный турнир по национальным видам спорта среди молодежи.

Призовой фонд составляет 1 млн тенге. На территории жилого массива «Елтай» собрались сотни любителей казахских игр, культуры, традиций и кухни. Мероприятие организованно шымкентским предпринимателем Есимханом Жанабаевым.

Досалы Амангельдиев, заместитель акима Енбекшинского района г. Шымкента

«Данное мероприятие проводится среди детей и подростков жилых массивов Елтай, Маятас, Тогус. Здесь присутствуют команды Толебийского района и это все во благо общественного развития».

Познакомиться с национальными видами спорта и проникнуться казахской культурой приехали гости из Германии, Китая и Кореи. Одна из них — предприниматель Алиса Лю, девушка признается, что давно мечтала познакомиться с казахской культурой и обычаями.

Алиса Лю, жительница Китая:

«Самое интересное для меня — это ощущение вашей культуры. Здорово, что организовывают такие мероприятия, где можно познакомится с казахской культурой и традициями, а еще хочу всех поздравить с Днем Победы».

Поболеть за игроков и принять участие в культурной программе приехали гости и из соседних городов Казахстана.

«Мы со своей делегацией специально приехали из Алматы. Я очень рад, что у нас получилось посетить такое мероприятие на таком масштабном уровне, где сохранены все национальные традиции и мы хотим пропагандировать все это среди нашей молодежи. В первую очередь, хочется посмотреть на нашу борьбу, мы все детство играли в национальные игры и сегодня хотим вспомнить»,- говорит житель г.Алматы.

По словам организаторов, мероприятия, которые объединяют народ, дарят хорошее настроение и чувство единства планирую проводить регулярно.