37 фактов торговли людьми выявили в Казахстане

В министерстве внутренних дел сегодня говорили о торговле людьми.

В стране подошла к концу акция стоп-трафик. За это время правоохранители выявили 37 преступлений связанных с торговлей людьми. Так жители Шымкента заставляли инвалида-колясочника попрошайничать в Актобе.

Инвалида-колясочника заставляли попрошайничать в Актобе. В город его привезла семейная пара из Шымкента. Супруги угрожали мужчине и применяли к нему насилие.

«46-летнему мужчине угрожали и применяли к нему насилие. В Актобе его привезла семейная пара из Шымкента для принуждения к попрошайничеству. Ежедневно с утра до вечера его выставляли на территории рынков, по пятницам – к мечетям. По этому факту начато досудебное расследование по статье 128 УК РК – «Торговля людьми. Потерпевший размещен в кризисный центр», — говорит Канат Нурмагамбетов начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК.

А в Жетысуйской области 30-летняя женщина вовлекла в занятия проституцией восьмиклассниц.

«В Жетысуской области установлена женщина 1993 года рождения, которая путем обмана в течение девяти месяцев вовлекала в занятие проституцией двух несовершеннолетних лиц, 2008 года рождения, учениц восьмого класса, и полученный доход присваивала себе. По фактам начаты досудебные расследования по статьям 134 ч.1 УК РК «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией» и 309 ч. 2 УК», — говорит Канат Нурмагамбетов начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК.

В МВД подвели итоги операции STOP трафик. За время ее проведения выявлено 37 фактов торговли людьми по всему Казахстану. Из них один факт незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, восемь фактов торговли людьми, столько же — вовлечение в занятие проституцией и 20 фактов притоносодержания и сводничества. Кроме того, пресечена противоправная деятельность одной организованной группы.

«МВД в пределах компетенции проводится системная работа по борьбе с торговлей людьми. В частности, проверяются крестьянские, фермерские хозяйства, строительные объекты на предмет выявления принудительного труда, гостиницы, банные комплексы для пресечения фактов сексуальной эксплуатации, также проводится мониторинг сети интернет», — говорит Канат Нурмагамбетов начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК.

Законопроект о противодействии торговле людьми внесут в парламент. Это планируют сделать уже в этом месяце. В МВД планируют ввести новые понятия, так и привести уже существующие в соответствие с международными стандартами; определить круг лиц, на которых будет распространяться закон, и установить уполномоченные органы.

«Определить субъекты противодействия торговле людьми и их компетенции; внедрить оценки рисков торговли людьми и механизм перенаправления жертв. Также законопроектом предусматриваются основы международного сотрудничества, вовлечение коммерческих организаций в профилактику торговли людьми, определение роли НПО, защиту прав жертв торговли людьми, в том числе несовершеннолетних, международное сотрудничество», — говорит Канат Нурмагамбетов начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК.

Торговля людьми является международной проблемой, для противодействия которой необходим комплексный подход.