Число пострадавших от сексуального рабства растет в Казахстане

Больше сотни фактов торговли людьми ежегодно регистрируется в Казахстане. Об этом сегодня рассказал министр внутренних дел. Но его словам реальная картина этих преступлений намного хуже.

При этом с каждым годом статистика таких преступлений растет. Большая часть жертв — женщины и молодые девушки. Так, недавно в Шымкенте выявили преступную группу, которая занималась торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией, содержанием притонов и вовлечением лиц, включая несовершеннолетних, в проституцию. Как именно они попадают в рабство? Кто стоит за этими преступлениями?

Все больше казахстанцев становятся жертвами торговли людьми, трудового или сексуального рабства. Об этом рассказали в министерстве внутренних дел.

В 2020 году была пресечена деятельность всего одной преступной группировки, промышлявшей торговлей людьми. В том году оперативникам удалось ликвидировать 2 ОПГ. С начала этого года раскрыта схема и пресечена деятельность уже 6 таких банд.

Ежегодно в стране регистрируется более 100 досудебных расследований по преступлениям, связанным с торговлей людьми. Но реальная картина в разы хуже, отмечают в МВД. Последнее громкое задержание было в Шымкенте. От рук 11 человек, состоящих в ОПГ, пострадали 18 девушек, в том числе шесть несовершеннолетних. В министерстве отмечают, сейчас четкого закона о торговле людьми нет. Его планируют разработать в следующем году.

«Законопроект этот, который объединяет свод разрозненных нормативно правовых актах, которые находятся у нас в других законах. Мы идем зачинщиками того, чтобы другие уполномоченные органы несли солидарную ответственность, чтобы не допустили такого положения, что они станут жертвами. Чтобы человек, если есть угроза, мог открыть и понять как государство может его защитить», — говорит Марат Ахметжанов, министр внутренних дел РК.

Но почему девушки не обращаются в полицию? Специалисты говорят, причина — банальный шантаж. Девушек соблазняют хорошим заработком и гибкими условиями труда, снимают на видео, которым потом шантажируют, подсаживают на наркотики или давят морально. Так, в этом году специалисты помогли троим несовершеннолетним, которые стали жертвами сексуальной эксплуатации и оказывали интимные услуги онлайн. Одну из них в рабство продал собственный парень.

«Обманным путем заставляют ее обслуживать клиента и во время обслуживания ее снимают, после съемки девушку, путем шантажа, обязывают отрабатывать долг. Так как девушку «приобрели» фактически у парня, на нее вешают долг, огромную сумму, которую она фактически не может отработать», — говорит Бехзод Тулаев, юрист ПЦЖИ «Сана Сезым».

Зачастую девушек в сексуальном рабстве содержат в гостиницах и саунах, иногда в якобы массажных салонах. У каждого члена ОПГ своя роль, говорят в полиции. Мужчины ищут молодых девушек, входят к ним в доверие и вербуют для сексуальной эксплуатации.

При этом, в нашей стране действуют и транснациональные группировки которые вывозят девушек за рубеж, например в Южную Корею или Бахрейн. Есть факты, когда через Казахстан перевозили «живой товар» транзитом.