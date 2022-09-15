Шымкентский конгресс-холл достроят в следующем году

Мурат Айтенов ознакомился с ходом строительства современного конгресс-холла в Шымкенте, передает OTYRAR.

Конгресс-холл расположен в новом мкр. «Шымкент Сити», строительство началось еще в прошлом году. Глава города осмотрел объект и поговорили со строителями. Современный конгресс-холл занимает 5,240 га. Здание будет трехэтажное и состоять из пяти блоков на 2066 мест.

«В этом конгресс-холле мы сможем проводить большие мероприятия, такие как международные конференции, фестивали, концертные программы. Это будет многофункциональный центр»,- сказал Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

Здесь по плану будут проводить общественно-государственные мероприятия, политические форумы, что в свою очередь создаст условия для развития туристской отрасли.

Строители отметили, что в конгресс-холле дополнительно будет торжественный зал на 80 человек и пресс-центр на 40 человек. Построят на месте столовую и большую автостоянку.

Объект планируют сдать уже в 2023 году.