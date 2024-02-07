«Цифровых кочевников» будут привлекать в Казахстан

О необходимости запуска специальной программы Digital Nomad Residency сообщил Президент, передает OTYRAR.

Во время своего выступления на расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев говорил о важности использования ИИ в курируемых министерствами областях.

«Кроме того, для привлечения ведущих иностранных специалистов в сфере искусственного интеллекта необходимо запустить специальную программу Digital Nomad Residency. Нам нужно превратить нашу страну в место притяжения «цифровых кочевников» со всего мира. Одним словом, мы должны шагать в ногу со временем»,-сказал Президент во время своего выступления.

Он также добавил, что успех в разных направлениях зависит от того насколько быстро и эффективно Правительство будет развивать новые цифровые технологии.