Житель Шымкента занимался вербовкой и пропагандой терроризма

В Шымкенте вынесли приговор местному жителю, обвиняемому в распространении материалов террористической пропаганды и вербовке в экстремистскую деятельность.

По материалам дела, подсудимый У. в сентябре прошлого года через мессенджер WhatsApp отправлял аудио- и текстовые сообщения, содержащие идеологию международной террористической организации. Более того, он пытался вовлечь двух свидетелей в экстремистскую деятельность, призывая их к участию в противоправных действиях на территории Казахстана.

У. обвиняется по статье 256, части 2 и статье 259, части 1 УК РК (распространение материалов, содержащих пропаганду терроризма с использованием телекоммуникационных сетей, склонение к организации экстремистской деятельности).

— Вина подсудимого была доказана собранными по уголовному делу документами. Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы. Подсудимый частично признал свою вину и просил назначить более мягкое наказание.

Прокуратура настаивала на наказании в виде лишения свободы, подтверждая свою позицию собранными доказательствами, включая переписку и показания свидетелей. Подсудимый признал вину лишь частично и просил суд проявить снисхождение. Однако смягчающих или отягчающих обстоятельств выявлено не было. В итоге суд признал его виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы.

— При назначении наказания суд не установил обстоятельств, которые могли бы смягчить или усугубить уголовную ответственность обвиняемого. Суд признал У. виновным в совершении преступлений по статьям 256, части 2 и 259, части 1 УК РК и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с применением статьи 58, части 3 УК РК.