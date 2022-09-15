Соратники Асанбая Аскарова в семье Раушан Кожамбердиной, кандидата филологических наук, доцента, вспоминают часто и только уважительно.

«Мой отец Даулетхан Хайдарович об Асанбае Аскаровиче отзывался очень хорошо, как раз за те незаурядные качества, о которых в эти дни вспоминают все те, с кем довелось ему соприкоснуться в жизни. В пору их работы они постоянно были на связи по организационным вопросам. Оба руководили областными комитетами: отец – председатель обкома ДОСААФ и Асанбай Аскарович – первый секретарь обкома компартии. Общались они и после выхода на пенсию, – рассказала Раушан Даулетхановна. – Асанбай Аскарович подарил отцу книгу воспоминаний с теплыми словами и добрыми пожеланиями на титульном листе.

В каком-то смысле судьбы их похожи: они почти ровесники, родились в простых семьях, потеряли родных во время голодомора 1930-х, участвовали в Великой Отечественной войне, пережили похоронки с фронта на братьев и дядьев, сами вставали на ноги, стремились к образованию, постоянно повышали квалификацию. В зрелом возрасте оба пережили и взлеты, и горькие разочарования от ложных друзей, которые испарились, когда

Даулетхан Хайдарович вышел в отставку и на пенсию, а Асанбая Аскаровича оклеветали и освободили от занимаемой должности. Но время расставило все по своим местам. Очень хорошо, что отстали «прилипалы», остались только самые верные, честные и надежные друзья.

Есть один знаменательный эпизод, когда Асанбай Аскарович защищал моего отца от клеветников и завистников-доносчиков. Это останется нашей семейной памятью об Аскарове – неординарной и мужественной личности, очень достойного человека, не сломленного испытаниями».

Но рассказ был от третьего лица: Даулетхана Кожамбердина к тому времени уже не было. Он ушел в мир иной 30 декабря 1999 года…

Один из старых друзей, ветеран Вооруженных сил, подполковник Р. С. рассказывал: «Даулетхан Хайдарович мог бы продолжать работать на прежней должности председателя обкома ДОСААФ, но были те, кому мешала его принципиальность. Чтобы «затормозить» получение очередного высшего военного звания генерала, были подложные письма, звонки руководству области – Асанбаю Аскарову – от «уважаемых» людей. Асанбаю Аскаровичу настоятельно рекомендовали «своих» людей на должность Кожамбердина.

Однако, как человек, хорошо знающий людей, благородный и мудрый руководитель, он выразил особо ретивым оппонентам свое несогласие образной фразой: «Я не готов поменять полковника Даулетхана Хайдаровича на генеральской должности на безвестного майора, может быть, даже хорошего человека. У меня на всю область всего три полковника, Д. Х. Кожамбердин – один из них, его кандидатура была одобрена и утверждена в Москве».

Здесь стоит отметить, что с начала 70-х годов Д. Кожамбердина командируют в другую военную систему – добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Он был назначен председателем областного комитета в 1971 году, где проработал вплоть до увольнения из армии. В период работы в этом комитете, как это было свойственно энергичной и творческой деятельности, Даулетхан Хайдарович активно участвовал в общественно-политической жизни области.

Под его руководством были подготовлены для армии, авиации и флота, а также для народного хозяйства сотни и тысячи парашютистов, радистов, водителей, комбайнеров, трактористов. Прослужил Даулетхан Хайдарович в Вооруженных силах СССР более 37 лет.

После увольнения в запас из рядов Вооруженных сил СССР в звании полковника Асанбай Аскаров предложил Даулетхану Хайдаровичу возродить конноспортивную отрасль области.

Д. Х. Кожамбердин заинтересовался этим предложением и с присущей ему целеустремленностью взялся за дело. С увлеченностью новой областью знаний и особой тщательностью он начал изучать проблемы воскрешения почти забытых к тому времени традиционных казахских конноспортивных игр.

Воспоминания о матери Боташ, когда она (что было совершенно редким явлением для женщин-казашек в 1920-х годах) и его братья готовили скаковых для конных соревнований, вдохновляли его.

После назначения директором Чимкентского ипподрома Даулетхан Кожамбердин с нуля начал работу в этой сфере. Под его руководством и при всесторонней поддержке Асанбая Аскаровича был построен областной ипподром.

Без преувеличения, Даулетхан Хайдарович заложил основы развития и проведения конноспортивных соревнований в южном регионе. Пригодился военный опыт в воспитании командного духа молодых спортсменов. Его труды были вознаграждены первыми победами: команда Казахстана, укомплектованная в основном спортсменами-кокпаристами из Чимкентской области, завоевала звание чемпиона СССР на 23-х конноспортивных соревнованиях.

Когда ипподром приобрел популярность и появились кубки за победы, кому-то «понравилась» должность директора. Даулетхан Хайдарович не стал «воевать» за кресло. Для него были важнее результаты, а не пустые слова и подковерные интриги. Он уехал в Алма-Ату и более десяти лет проработал начальником отдела Гражданской обороны Министерства цветной металлургии КазССР.

Позднее Даулетхан Хайдарович продолжал активную общественную деятельность, а выйдя в отставку, стал членом городского совета ветеранов войны и труда, с 1993 года – председателем Комитета содействия офицерам и генералам запаса и в отставке Южно-Казахстанской области, образованного по его инициативе.

Даулетхан Хайдарович неоднократно избирался депутатом районного и городских советов городов Гурьева, Чимкента, Сары-Агача. Избирался депутатом городского маслихата. Награжден орденом Красной Звезды, многими медалями и другими правительственными наградами. За заслуги в работе удостоен звания «Почетный гражданин города Сарыагаш».

Фарида ШАРАФУТДИНОВА