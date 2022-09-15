В Шымкенте почтили память Асанбая Аскарова

Почтить память государственного деятеля, поэта, Героя Социалистического Труда Асанбая Аскарова, собрались сегодня аким Шымкента, секретарь городского маслихата, представители интеллегенции и местная молодежь.

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Асанбая Аскарова. В честь этой даты на площади Аль-Фараби в Шымкенте прошла торжественная церемония.

Мурат Айтенов отметил огромный вклад Аскарова в развитии и становлении мегаполиса и рассказал о предстоящей республиканской конференции, посвященной наследию исторической личности.

«Конференция будет посвящена его работам, достижениям. Хочу отметить, за годы руководства Асанбаем Аскаровым город Шымкент преобразился. Здесь развивалась экономика и промышленность, строилось много новых многоэтажных жилых домов. В городе построены дендропарк, зоопарк и другие объекты культуры и спорта. Сегодня в Шымкенте есть памятник Асанбаю Аскарову, улица имени его, средняя школа и музей. Два года назад Дендропарку в Шымкенте по праву присвоили имя Асанбая Аскарова», — говорит Мурат Айтенов, глава города.

Представители интеллигенции отметили, что жизнь деятеля, его любовь к стране, простота и преданность должны служить примером для современной молодежи.