Стали известны подробности ДТП, в котором погибла 8-классница

В Туркестанской области школьник сбил человека. В результате ДТП в селе Кайнар Ордабасинского района погибла ученица 8-го класса.

По словам руководителя школы, за рулём автомашины своего деда ехал одинадцатиклассник. Как рассказали очевидцы ДТП произошло недалеко от школы. Ученик 11-го класса управляя легковым автомобилем не справился с управлением и съехал с дороги. В этот момент по пешеходной дорожке шли несколько учеников и два учителя направлялись в сторону школы. С какой скоростью ехал подросток неизвестно, но удар автомобиля сильно выгнул железную табличку с названием улицы и даже сдвинул с места бетонный блок. Восьмиклассница, оказавшаяся на пути автомашины, скончалась от травм, не доехав до больницы.

«Люди, которые видели аварию говорят, что Айсару машина прижала к столбу. Никто не видел как всё случилось. Мы видели только как машина опрокинулась», — рассказала одна из школьниц, оказавшаяся на месте происшествия в момент аварии.

Девочка, погибшая в автокатастрофе, ученица 8 класса школы имени Мухтара Ауэзова расположенной в селе Кайнар. Директор вспоминала, что Айсара была одной из лучших учениц, на которую школа возлагала большие надежды. О подростке управлявшим автомашиной учителя также отзываются положительно.

«Не могу сказать, что он очень хороший ребенок, но тоже был неплохой. Хороший мальчик, который не позорит школу. Учителя, которые были свидетелями, говорят, что мальчик не смог нажать на тормоз. Я сначала сама думала, что он перепутал газ и тормоз. Но потом сказали, оказывается тормоз вышел из строя», — говорит директор школы им. М. Ауэзова Дильбар Сапарымбетова.

Заместитель руководителя школы говорит возможно подросток перед уроками хотел покататься по окрестностям села, так как рядом с ним в машине сидел одноклассник.

«Они не из тех детей, кто постоянно в школу приезжает на машине. Это обычные ребята, но очень активные. Играли в баскетбол, участвовали в соревнованиях, здесь даже есть призы, которые благодаря им выиграли. Это случайность, никто не может сказать, что авария совершена намеренно», — рассказывает заместитель директора по воспитательной работе школы имени М. Ауэзова Куандык Дарханбай.

Школьник управлявший автомобилем сейчас находится в больнице. По словам врачей, состояние подростка стабильное. Он переведён из реанимации в обычную палату. Все подробности ДТП выясняет полиция.