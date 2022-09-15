Судебный процесс: Экс-начальнику МПС Шымкента вынесли приговор

Резонансный судебный процесс завершился в Шымкенте. Мухтара Бухарбаева признали виновным в многочисленных поборах со своего подчиненного Азамата Аимбетова и превышении служебных полномочий.

Высокопоставленный полицейский отправится в колонию общего режима на 7 лет. Кроме того, экс-полковник пожизненно лишен права занимать должность на госслужбе и в правоохранительных органах. При вынесении приговора Бухарбаев был немногословен, сообщает OTYRAR.

По словам судьи, экс-начальник МПС все обвинения отрицал. Его адвокаты просили вынести оправдательный приговор. Родственники теперь уже бывшего высокопоставленного полицейского были против того, чтобы журналисты освещали судебный процесс.

«Приговор еще не вступил в законную силу. Как вы это на весь мир будете объявлять?«,- недовольны родственники Бухарбаева.

Суд рассматривал дело около двух месяцев. По словам судьи, Бухарбаев на протяжении двух лет заставлял подчиненного покупать ему авиабилеты, мебель, часы, айфон и даже елку. Деньги майору Аимбетову приходилось занимать у родственников. Свидетелями в резонансном деле выступили продавцы магазинов, где приобретались вещи, трое коллег Аимбетова и водитель Бухарбаева.

Гани Байарыстан, судья Аль-Фарабийского районного суда г.Шымкента:

«Счет-фактуры, накладные бумаги доказывают, что эти товары были куплены в этих магазинах. Продавцы прям указывают, что оплачивал инспектор полиции, а мерил и взял другой человек в лице Бухарбаева. Общая сумма ущерба 3 миллиона 194 тысячи тенге, суд это удовлетворил. По всем эпизодам мы Бухарбаева признали виновным, поэтому мы все взыскали с Бухарабаева. В моральном ущербе мы отказали».

На суде также стало известно, что Аимбетов около двух лет терпел многочисленные поборы из-за страха преследований своим начальником. Сейчас сторона потерпевшего считает, суд вынес справедливое решение.

Талгат Есимов, адвокат Азамата Аимбетова:

«Наказание было назначено с соответствием нормы статьи. Я считаю, что приговор суда был справедливым, объективным и он основан на собранных доказательствах и показаниях свидетелей. Аимбетов лично присутствовал на суде, иногда онлайн, потому что неоднократно были процессы. Активно участвовал, высказывал свое мнение. На оглашение не смог прийти, как он пояснил мне по телефону, он находится на службе».

Приговор бывшему начальнику МПС смягчили с 8 лет колонии на 7 лет из-за наличия малолетних детей. Приговор суда не вступил в законную силу, при желании Мухтар Бухарбаев может подать апелляцию.