Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область, передает OTYRAR со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Костанайскую область, в ходе которой оценит ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе», — говорится в сообщении.

Известно, что 5 сентября здесь должны были отпраздновать 150-летие Ахмета Байтурсынова. Это мероприятие планировал посетить президент Касым-Жомарт Токаев. Позже в связи с масштабным пожаром торжество отменили, но Глава государства прилетел в регион уже с другой целью — чтобы ознакомиться с ходом работ по тушению природных пожаров и оказать поддержку.