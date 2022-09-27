Токаев заявил, что Казахстан поможет прибывающим россиянам

В ближайшее время Казахстан проведет переговоры и будет решать эту проблему в интересах нашей страны.

«Добрые отношения с соседями – залог спокойствия» процитировал казахскую поговорку Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями Туркестанской области.

Сегодня говорили на разные темы: от темпов развития самой густонаселенной области до сложившейся критической ситуации в соседней стране. Президент Казахстана отдельно остановился на проблеме наплыва россиян в нашу страну и призвал казахстанцев отнестись с пониманием.

«Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил Правительству принять необходимые меры. В этой сложной ситуации мы должны в первую очередь проявить человечность, терпение и организованность. У нас нет ни кризиса, ни паники«, — сказал президент.

Приезжим из-за рубежа окажут необходимую помощь в Казахстане. Однако они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами, подчеркнул президент.

«Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны. Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны, прежде всего, единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться.Мы должны серьезно обсуждать и продуманно решать все вопросы», — сказал президент.