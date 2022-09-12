Токаева в образе батыра из комиксов нарисовал парень из Шымкента

Молодой и талантливый сценарист комиксов из Шымкента Бек-Ата Даниял нарисовал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в образе батыра из комиксов.

В руках у главы страны два огненных меча.

«Это просто один арт в поддержку господина президента. Я решил проявить гражданскую позицию, ибо искренне верю в его реформы и новый Казахстан. Сейчас, мне кажется, нужно объединиться вокруг президента, поддержать его», — говорит Бек-Ата Даниял.

В свои 24 года Бек-Ата Даниял создает сценарии к комиксам. Комиксист получил высшее образование в Англии по специальности кино и телевидение, сейчас занимается написанием диссертации. Молодой человек говорит, что не состоит в каких либо партиях и просто хочет поддержать Главу государства и проявить свою гражданскую позицию.

Казахстанский сценарист говорит, хочет быть полезным стране и внести свою лепту в развитие отечественной комикс-индустрии. Говорит, потенциал у Казахстана огромный, и при должном внимании можно было бы и комиксы выпускать и анимационные фильмы создавать.