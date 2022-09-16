Туркестанские медики вернулись с победой с республиканской спартакиады

Врачи Туркестанской области стали лучшими спортсменами. На областной спартакиаде в Таразе медики выступали в пяти видах спорта.

Команда из Мактааральского района защищала честь региона по футболу. Они одержали победу в упорной борьбе со сборной Жамбылской области. Лучшим бомбардиром стал Ахмет Окап, который работает фельдшером.

«Самым сильным соперником на спартакиаде были медики из Тараза. В Таразе хорошо развит мини-футбол. Тем не менее мы выиграли и заняли первое место. Я забил 13 голов и стал лучшим бомбардиром», — говорит Ахмет Окап, победитель спартакиады.

Лучших спортсменов наградили руководители обоих управлений. Канат Жолдыкараев и Марат Пашимов вручили победителям благодарственные письма и спортивные сумки. В турнире по мини-футболу, волейболу, плаванию, бильярду и малому теннису приняли участие врачи больниц города Туркестан, Тюлькубасского, Байдибекского, Келесского и Сауранского районов.

«На соревнованиях по 5 видам спорта наша команда заняла первое место в четырех видах спорта, второе только по теннису. Тем не менее, набрав 118 очков, они заняли первое место в общекомандном зачете. Мы боролись с пандемией, есть много других заболеваний, но самая лучшая профилактика это спорт», — говорит Жазира Муслимова, заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Туркестанской области.

Оба управления работали вместе, чтобы подготовить спортсменов в белых халатах к предстоящей спартакиаде. Управление здравоохранения временно освобождало врачей от работы, предоставляло время для тренировок, а управление физической культуры занималось спортивной подготовкой.