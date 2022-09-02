Турнир по мини-футболу среди любителей прошел в Шымкенте

В турнире по мини-футболу в Шымкенте приняли участие 70 любителей. Организовало соревнование «Новая жизнь» управление внутренней политики.

Участников наградили ценными призами. Главный приз достался команде «Беркут».

Ильхам Зияев, участник футбольной команды «Беркут»:

«Нам удалось стать самыми лучшими благодаря упорному труду. Наши соперники были довольно хороши, видно, что они готовились. Мы сами из Абайского района Шымкента, соперники были из остальных районов города. В финале мы встретились с футболистами из Аль-Фарабийского района, сильные спортсмены. Сами к турниру усиленно готовились несколько дней, а так в футбол играем три раза в неделю. Приз мы с командой потратим на благотворительность»

Без внимания не остались и участники остальных команд. Второе и третье места у команды из Аль-Фарабийского района. Команда «Аль-Фараби» забрала 70 тысяч тенге за второе место, а «Юбилейка» за третье место получили 50 тысяч тенге.

В номинациях отмечены — «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший гол», «Лучший нападающий» и «Лучший футболист». Каждый из них забрал по 10 тысяч тенге.