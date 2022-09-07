Уроки Асанбая Аскарова

Мы продолжаем публикацию воспоминаний об Асанбае Аскарове, бывшем первом секретаре Чимкентского обкома компартии Казахстана.

Работа под началом такого маститого руководителя, с колоссальным опытом партийно-хозяйственной работы, фронтовика – Асанбая Аскарова, конечно же, оставила неизгладимый след у его подчиненных, коллег, соратников. Каждый из них, без исключения, усвоил свои «уроки Аскарова».

Он оставил добрый след на земле

Я беседую об Асанбае Аскарове с Кларой Алиповой, кавалером целого ряда государственных наград, обладательницей званий «Почетный гражданин города Шымкента», «Почетный гражданин Южно-Казахстанской области».

– Клара Тулендиевна, предлагаю Вам на время вернуться в весну 1978 года. Тогда Асанбай Аскаров только-только был избран первым секретарем Чимкентского обкома КП Казахстана. Как Вы с ним впервые встретились, при каких обстоятельствах?

– В ту пору – весной 1978 года – я была первым секретарем Дзержинского райкома партии. Уже тогда для меня Асанбай Аскаров был незаурядным человеком, «глыбой»: бывший первый секретарь Джамбульского и Алма-Атинского обкомов партии, член бюро ЦК компартии Казахстана.

Наше первое знакомство произошло так. Он приехал к нам в Дзержинский райком партии встать на партийный учет. Вы только представьте себе: секретарь обкома, член бюро ЦК! Ведь мог пригласить меня к себе или поручить кому-нибудь. Но Асанбай Аскаров строго выполнял свои уставные обязанности. И не только встал на партийный учет, но и прошел по кабинетам, побеседовал с ответработниками райкома, ответил на их вопросы. Вот такой была наша первая встреча!

– А сколько всего лет Вы проработали под руководством Асанбая Аскарова?

– Без малого восемь лет. Сначала, как я уже говорила, в должности первого секретаря Дзержинского райкома, затем – второго секретаря Чимкентского горкома, далее – секретаря обкома партии.

– Да, представляю, какой была эта школа!

– Эти годы стали не то что школой, а моими университетами. К встречам с Асанбаем Аскаровым я готовилась, как студентка к экзаменам, боялась, что где-то оплошаю, не смогу дать исчерпывающего ответа на заданный вопрос. Ведь Асанбай Аскарович обладал феноменальной памятью, аналитическим умом. Нас поражало глубокое знание им всех проблем в любой отрасли. С ним работать было и легко, и трудно. Трудно, потому что мы должны были соответствовать тем высоким требованиям, которые он предъявлял к кадрам. Легко, потому что он понимал и поддерживал нас. Я восхищаюсь его огромными организаторскими способностями, высокой ответственностью и самодисциплиной.

– Правда, что он никогда не опаздывал?

– Да, это так. Во всяком случае, я не могу вспомнить хотя бы один случай, когда Асанбай Аскарович опоздал на какое-нибудь мероприятие, будь то пленум, актив, совещание или встреча. По нему можно было сверять часы. Он приходил обычно за 15 минут до начала любого мероприятия.

Многие из нас были свидетелями, когда Асанбай Аскарович делал опоздавшему замечание в присущей ему манере: «У какого народа старшие ждут младших?» Этой фразы было достаточно, чтобы впредь никто не допускал подобного.

– Клара Тулендиевна, говорят, что у Асанбая Аскаровича в его служебном кабинете была богатейшая библиотека, причем не только тома художественной литературы, но и справочники по отраслям народного хозяйства, подшивки периодики, сборники статданных…

– Да, это так. Это была в высшей степени рабочая библиотека. Состояние дел в любой отрасли он знал в совершенстве, вплоть до того, что на память мог привести сравнительные цифровые данные за предыдущий и текущий годы, что вгоняло в краску тех его подчиненных, кто непосредственно отвечал за эту отрасль. Такой работник не мог, скажем, на бюро обкома партии с ходу привести цифры за прошлые годы и, таким образом, не мог осуществлять анализ и контроль.

Помню характерный случай. В то время я была первым секретарем Дзержинского райкома партии. У меня в районе произошло ЧП. Поскольку в деле оказался замешан член семьи одного из высокопоставленных лиц, в милицейские сводки это дело не попало, и я о нем не знала. Тем не менее ЧП получило огласку. Я узнала о нем на активе области. Асанбай Аскарович сказал мне тогда: «Первый секретарь райкома должен знать абсолютно обо всем, что происходит у него в районе, и на все влиять. Например, из Туркестана муха вылетит, а первый секретарь должен знать, куда она направляет свой полет. Для руководителя нет мелких вопросов».

– Не раз слышала и такую характеристику Аскарова: его всегда волновал «человеческий фактор», люди – будь то работяги, колхозники или творческие деятели…

Буквально на днях экс-депутат Чимкентского горсовета народных депутатов Алексей Лавров вспоминал одно собрание с участием Асанбая Аскарова. Лавров в начале 80-х работал электриком на ЖБИ. Собрание проводили в здании бывшего политпроса, теперь там офис партии «Amanat». Выступал чиновник из сферы железных дорог. Бодро рапортовал об успехах, километрах проложенных путей, преподнося это чуть ли не как личное достижение. Тогда Аскаров спросил его: «А кто все это построил? Люди? Так почему Вы не называете имен рабочих, специалистов?!»

– Да, он был очень внимателен к людям. Мне, как секретарю обкома партии по идеологии, отвечавшему, в том числе за обустройство приезжающих к нам писателей, артистов, музыкантов, однажды пришлось по работе соприкоснуться со знаменитой певицей Бибигуль Тулегеновой. Она как раз приехала к нам в Чимкент. Бибигуль Ахметовна позвонила мне и попросила на время транспортное средство. Позвонив в гараж, я выяснила, что там нет ни одной «Волги», но имеется «РАФик», о чем и сообщила певице. Очень скромный человек, она, конечно же, ответила: «Пойдет!»

В тот же день меня вызвал Асанбай Аскарович и спросил: «Как ты думаешь, кто знает Аскарова?» «Вся страна, вся республика. Ведь Вы депутат Верховного Совета СССР, первый секретарь обкома партии», – ответила я. «А кто знает Алипову?» – продолжал он спрашивать. «Область и город», – смутившись, отвечаю я. «А Казахстан знают в мире благодаря Бибигуль Тулегеновой, – сказал Аскаров. – Личным гостем Фиделя Кастро была певица Роза Рымбаева…

К творческим людям надо относиться бережно. Это особая каста людей, благодаря которым о том или ином городе может узнать вся планета. Если ты их вдохновишь, они создадут шедевры. А испортишь им настроение – они не смогут творить». Я больше никогда не повторяла этой ошибки, и с творческими людьми меня до сих пор связывают самые теплые отношения.

– Период, когда областью руководил Асанбай Аскаров, был очень плодотворным для областного центра. Во всех справочниках в связи с этим в первую очередь упоминаются построенные в ту пору ТЭЦ-3, многоэтажные дома, украсившие центр Чимкента. В области началось возведение Газалкентского канала, освоен Келесский массив. Появились такие излюбленные чимкентцами достопримечательности, как зоопарк, дендропарк, зона отдыха, озеро Тулпар, детская железная дорога и ипподром.

– Да, эти успехи были очевидны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1982 года за достижение высоких результатов и трудовой героизм, проявленный при выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других сельхозпродуктов, в 1981 году Асанбаю Аскарову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

– И спустя каких-то три года все это рухнуло…

– В 1985 году, в эпоху Горбачева, Аскарову поставили в вину строительство ряда внеплановых объектов в Чимкенте. Все это посчитали нецелевым использованием госсредств, а достигнутые успехи в сельских районах сочли приписками. В вину ему вменили якобы участие в событиях 17-18 декабря 1986 года в Алма-Ате, а затем обвинили в получении крупных взяток, сняли с работы, исключили из партии.

– Его судили не в Казахстане?

– В 1987 году Асанбай Аскарович был арестован и осужден судом Киргизской ССР, несколько лет он провел в следственных изоляторах МВД и тюрьмах города Фрунзе. С распадом СССР в 1991 году Аскаров освобожден после вмешательства президентов Казахстана и Кыргызстана. Он был реабилитирован, ему были возвращены все правительственные награды.

– Один из великих уроков, который преподал всем нам Асанбай Аскаров – это прощение.

– Нетрудно подсчитать, что в тюрьме он провел больше четырех лет. Это были страшные годы. Но и они остались позади. Доказать свою невиновность ему помогли вера в справедливость, друзья и близкие, поддержка всех, кто его любил и уважал.

Однажды Асанбай Аскаров с супругой Фатимой Галиевной приехали на отдых в санаторий в Сары-агаш. Вместе с коллегами – бывшими руководителями предприятий, учениками Асанбая Аскарова – я решила навестить его. Мы встретились. Асанбай Аскарович тепло расспрашивал нас о том, как сложилась жизнь. В свою очередь, я тоже задала ему вопрос: «Есть люди, которые в свое время Вас предали, а теперь как ни в чем не бывало находятся в Вашем окружении. Как Вы к ним относитесь?»

Аскаров ответил: «Ни на кого из них не обижаюсь. Я благодарен народу Южного Казахстана, который меня всегда понимал и поддерживал. А обиды на отдельных людей у меня нет. Время тогда было такое».

Вот таким он был человеком – несломленным, умным, порядочным, человеком чести. Я преклоняюсь перед его мужеством и стойкостью.

Его нет с нами уже 21 год. Он оставил о себе добрую память, добрый след на земле.

Для меня Асанбай Аскаров был и остается человеком-легендой, образцом беззаветного служения Родине и своему народу. Все, построенное при нем, осталось и служит людям, нам с вами. Он ничего с собой не забрал.

– Благодарю Вас за эти воспоминания!

Беседовала Фарида Шарафутдинова