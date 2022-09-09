Уроки Аскарова. Четверть века назад

Ах, если бы… Из моих ближайших коллег из русскоязычных изданий Шымкента интервью у Асанбая Аскарова удалось взять только журналисту Галине Хан.
Оно было опубликовано накануне 75-летия Асанбая Аскаровича, в сентябре 1997 года, в газете «Панорама Шымкента», где мы тогда с ней и работали. Особенностью было то, что Галина встретилась с Аскаровым не в Шымкенте, а в Алматы в его квартире. Адрес и номер его телефона Галине дал мой отец Анас Утяганов, работавший в 70-80-е годы корреспондентом газеты «Сельская жизнь» и близко знавший Асанбая Аскаровича.
Галю Хан вызвали в Алматы для получения гранта Президента Казахстана для деятелей искусства. У Галины была номинация «За творческий поиск». Достойная награда талантливейшему журналисту. Вот тогда-то, накануне поездки, светлая идея взять интервью у Аскарова пришла редактору газеты «Панорама Шымкента» Жумамурату Туякбаеву: Галина заодно в Алматы может посетить и его.
Галина позвонила в квартиру Аскаровых из Шымкента и предупредила о своем будущем визите.
В Алматы, завершив дела, связанные с получением гранта, Галина прибыла по указанному адресу. Войдя в дом Аскаровых, она слегка оробела. Обстановка, по ее ощущениям, немного походила на музейную: высокие потолки, ковры, гардины, мебель – все такое монументальное.
Встретила ее супруга Аскарова Фатима Галиевна. Она спросила Галину: «Вы дочка Анаса?» Галя, конечно, поспешила разуверить ее в этом и объяснила, кто она такая.
Фатима Галиевна проводила ее в зал, где сидел Асанбай Аскарович. Первое, что он спросил, когда они поздоровались: «Как там Анас?» Галина ответила, что работает с дочерью Анаса и что у него все хорошо…
Они обстоятельно побеседовали, примерно час с небольшим. Когда Галина спросила его про годы в тюрьме, Асанбай Аскарович подарил ей свою книгу «Судьба», сказав, мол, там все описано.
Сегодня из того интервью 25-летней давности под названием «Ад и рай» мы взяли лишь часть, которая касается нереализованного. Как это могло быть, если бы не арест, не отстранение от власти… К слову, интервью Галины Хан включено в сборник «Халық перзенті», изданный в 2002 году в издательстве «Өнер». Сборник посвящен Асанбаю Аскаровичу Аскарову.
Ад и рай
«О годах, прожитых в Шымкенте, впечатление осталось неплохое, – сказал Асанбай Аскарович. – Я старался работать так, чтобы народ одобрял мои действия. Доведись поработать там дольше, уверен, город выглядел бы иначе, чем сейчас. В Шымкентской области большие возможности для развития. Ведь это орошаемая зона, около 500 га орошаемой земли, климатические условия хоть и жесткие (летом сильная жара), но почва благодатная, на ней все растет, была бы влага.
Своей главной задачей я считал, конечно же, развитие экономики региона и улучшение жизненного уровня людей.
…К сожалению, не успел воплотить в жизнь свой замысел по превращению большой территории в конце улицы Карла Маркса (сейчас там расположился поселок БАМ – ред.) в национальный парк. С этой зеленой северной зоны в Шымкент вместе с ветром хлынули бы потоки свежего, насыщенного озоном воздуха.
По разработанному генеральному проекту мы планировали создать зеленый пояс вокруг свинцового, шинного, нефтеперегонного, фосфорного заводов, чтобы выделяемый деревьями кислород нейтрализовал вредные выхлопы… Я ушел, не успев осуществить эти планы. Потом наступили другие времена, и тем, кто пришел после меня, видимо, стало не до этого проекта.
…Вообще человек – интереснейшее создание. Сколько в нем гениальности и глупости, доброты и злобы, честности и корысти, открытости и замкнутости! Все это уживается в одной личности, и лишь в силу тех или иных обстоятельств в жизни какие-то черты начинают доминировать.
– Что бы Вы пожелали шымкентцам?
– Казахстан – щедрый и благодатный край. Сколько в его недрах золота, меди, свинца! Сколько пшеницы может родить его земля! А ведь хлеб – это стратегический товар, его можно экспортировать, как цветные металлы. Шымкентская область богата ураном, необходимым для энергетических целей, серебром, знаменитым на весь мир хлопком.
Шымкентцам я хочу пожелать терпения. Не надо разочаровываться! Мы сейчас имеем самое главное – самостоятельность, независимость государства. Казахстан выгодно отличается от других республик своими человеческими ресурсами. Мало где еще существует такой конгломерат наций. В нашей Конституции сказано: «Мы, народ Казахстана…». Уверен, что в будущем, после неизбежного естественно-исторического процесса ассимиляции, хотим мы этого или нет, в прямом смысле слова мы станем единым народом. Это будет молодая, красивая нация! Ее истоки зарождаются уже сегодня».
Подготовила Фарида ШАРАФУТДИНОВА
Строгий экзамен
Воспитателем Асанбай Аскарович был строгим. В 1985 году меня назначили инструктором промышленно-транспортного отдела Чимкентского обкома партии. На следующий же день завотделом поручил мне подписать у Аскарова документ. К слову, не мною подготовленный и не по моей тематике. Я неопытный, ничего не подозревая, захожу в кабинет к Асанбаю Аскаровичу и прошу подписать.
Он на меня посмотрел и говорит: «Объясни!» Я, естественно, честно говорю, мол, не мой документ, не в курсе, просто попросили подписать. Асанбай Аскарович опять на меня посмотрел очень внимательно. А взгляд у него был будь здоров! И говорит: «Я, насколько помню, утверждал тебя на должность инструктора обкома партии, а не почтальона. Почтальоны мне не нужны. Иди, пусть придет завотделом!»
Надо сказать, что завотделом, не только наш, но и другие, не очень-то любил ходить к нему на рандеву, экзамены там были строгие. Но я с тех пор чужие документы к Асанбаю Аскаровичу не носил, а свои готовил, как на экзамены.
Второй случай вспоминается такой. При Асанбае Аскаровиче в обкоме к документам относились очень щепетильно.
Как-то раз готовили мы доклад на партконференцию. Как всегда, каждый отдел готовил свой раздел и отдавал его в общий для свода в доклад. В ходе конференции Асанбай Аскарович выступил с докладом, после этого ведущий спросил присутствующих: «Вопросы есть?»
Редчайший случай – не помню, кто лично – кто-то из первых секретарей райкома партии попросил слова и сказал, что с одним из фактов он не совсем согласен. Не согласиться с Асанбаем Аскаровичем публично – для этого нужна была смелость. Асанбай Аскарович тут же дал задание разобраться, и мы поняли, что будет буря.
Начали, естественно, со сводного отдела: ребята перерыли все корзины с мусором, искали наши первоначальные записки, исходники. Оказалось, что они их просто разрезали для быстроты и склеивали, поэтому цельной картины не получалось. Раздел был мой, дошла очередь и до меня. Хорошо у меня по неопытности сохранился рукописный вариант, там все было нормально. Просто тот, кто сводил все данные, для красного словца, «жареного факта» перефразировал текст.
Досталось всем. С тех пор мы непроверенные факты, неподтвержденные сведения в официальные документы категорически не включали. Было много таких воспитательных моментов. На том и учились. Вроде неплохо.
Вся эта воспитательная работа была для нас большой школой, все шло во благо подготовки качественных кадров. В обкоме в то время даже шло негласное соревнование между секретарями обкома: работников каких отделов будет больше выдвинуто на руководящие должности. Поэтому экономика области в те годы двигалась семимильными шагами.
Валерий ЖЕРЕЛЬЕВ, генеральный директор ПСО «Шымкентжилстрой»
Человек-легенда
История сохранила для человечества имена выдающихся личностей, которые оставили после себя глубокий след. Их имена остались в памяти людей. Асанбай Аскарович Аскаров – выдающаяся личность. Нам, жителям области, партийному, советскому, профсоюзному активу Чимкентской области, он запомнился заботой о людях.
В период его руководства областью в основном были решены проблемы со школами, детсадами, объектами здравоохранения, культуры. Говорю об этом, потому что в годы его руководства работал секретарем парткома треста «Чимкентстрой». Являясь членом райкома, горкома партии, депутатом городского Совета народных депутатов, я участвовал в пленумах, сессиях, партхозактивах, где выступал Асанбай Аскарович.
Его выступления отличались глубоким экономическим анализом, сравнениями, примерами из жизни. Он был осведомлен о жизни простых людей. В большей части выступлений приводились примеры критического характера, назывались имена виновных должностных лиц. Ставились конкретные и выполнимые задачи, а он подсказывал пути их решения. Был строг, и это обязывало выполнять планы вовремя, в срок и даже раньше времени.
Например, при Асанбае Аскарове впервые в истории города по проспекту Коммунистический (теперь это проспект Тауке хана) были построены 9- и 12-этажные дома. И это в зоне повышенной сейсмичности, как на зло, на плывунах. Все имеющие отношение к строительной отрасли были мобилизованы на строительство высотных домов. А это проектанты, цементный и железобетонный заводы, множество субподрядных организаций.
Дома были построены досрочно, но вот беда – отсутствовали лифты, которые были заложены к выпуску в Баку только на следующий год. Лифты были фондовые, но Асанбай Аскарович решил эту проблему, и к концу строительства мы получили долгожданные бакинские лифты. Над доставкой плодотворно поработали железнодорожники. Аскаров привел для этого в действие все механизмы реализации. Был строг, но не жесток и не груб.
В период проверки его деятельности по поручению Михаила Горбачева его обвинили в том, что в Чимкенте по его инициативе внепланово возведены детская железная дорога, зоопарк, озеро, кукольный театр, дендропарк площадью 140 гектаров (единственный в Казахстане и СССР), ипподром, дворцы культуры машиностроителей и фосфорников, городская зона отдыха, несколько жилых микрорайонов. Люди помнят, что это сделал Асанбай Аскаров для горожан, которым негде было проводить свой досуг.
Добрые дела Асанбая Аскаровича всколыхнули руководителей. Многие из них занялись решением социальных проблем в своих коллективах: строили жилые дома, детские сады, общежития, парки, приводили в порядок фасады зданий.
Коммунисты треста «Чимкентстрой» в жилом массиве треста по ул. Комсомольской, ныне Толе би, построили двухэтажную библиотеку, агитплощадку, кофейню, а вместе с коллективом треста «Югстройконструкция» – для детей сказочный городок около малосемейного общежития. Комсомольцы треста в ходе субботников построили стрелковый тир в подшефной школе №10 им. Клокова.
Для южноказахстанцев Асанбай Аскарович Аскаров – человек-легенда. В современном Казахстане по своему величию он уступает лишь Динмухамеду Ахмедовичу Кунаеву. Они золотыми буквами вписали свои имена в историю Казахстана! Вечная им память!
Фарид АКБЕРДИЕВ, ветеран госслужбы