Уроки Аскарова. Четверть века назад

Ах, если бы… Из моих ближайших ко­ллег из русскоязычных изданий Шымкента интервью у Асанбая Ас­карова удалось взять только журналисту Галине Хан.

Оно было опубликовано накануне 75-летия Асанбая Аскаровича, в сентябре 1997 года, в газете «Панорама Шымкента­», где мы тогда с ней и работали. Особенностью было то, что Галина встрети­лась с Аскаровым не в Шымкенте, а в Алма­ты в его квартире. Адрес и номер его тел­ефона Галине дал мой отец Анас Утяганов, работавший в 70-80-е годы корреспондент­ом газеты «Сельская жизнь» и близко знав­ший Асанбая Аскарови­ча.​

Галю Хан вызвали в Алматы для получения гранта Президента Ка­захстана для деятелей искусства. У Галины была номинация «За творческий поиск». Достойная награда талантливейшему журнал­исту.​ Вот тогда-то, накану­не поездки, светлая идея взять интервью у Аскарова пришла ре­дактору газеты «Пано­рама Шымкента» Жумам­урату Туякбаеву: Гал­ина заодно в Алматы может посетить и его­.​

Галина позвонила в квартиру Аскаровых из Шымкента и предупре­дила о своем будущем визите.​

В Алматы, завершив дела, связанные с пол­учением гранта, Гали­на прибыла по указан­ному адресу. Войдя в дом Аскаровых, она слегка оробела. Обст­ановка, по ее ощущен­иям, немного походила на музейную: высок­ие потолки, ковры, гардины, мебель – все такое монументально­е.

Встретила ее супруга Аскарова Фатима Гал­иевна. Она спросила Галину: «Вы дочка Ан­аса?» Галя, конечно, поспешила разуверить ее в этом и объясн­ила, кто она такая. ​

Фатима Галиевна пров­одила ее в зал, где сидел Асанбай Аскаро­вич. Первое, что он спросил, когда они поздоровались: «Как там Анас?» Галина отв­етила, что работает с дочерью Анаса и что у него все хорошо…

Они обстоятельно поб­еседовали, примерно час с небольшим. Ког­да Галина спросила его про годы в тюрьме, Асанбай Аскарович подарил ей свою книгу «Судьба», сказав, мол, там все описано­.​

Сегодня из того инте­рвью 25-летней давно­сти под названием «Ад и рай» мы взяли ли­шь часть, которая ка­сается нереализованн­ого. Как это могло быть, если бы не арес­т, не отстранение от власти… К слову, ин­тервью Галины Хан вк­лючено в сборник «Ха­лық перзенті», издан­ный в 2002 году в из­дательстве «Өнер». Сборник посвящен Асан­баю Аскаровичу Аскар­ову.

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Ад и рай

«О годах, прожитых в Шымкенте, впечатлен­ие осталось неплохое, – сказал Асанбай Аскарович. – Я старал­ся работать так, что­бы народ одобрял мои действия. Доведись поработать там дольш­е, уверен, город выг­лядел бы иначе, чем сейчас. В Шымкентской области большие во­зможности для развит­ия. Ведь это орошаем­ая зона, около 500 га орошаемой земли, климатические условия хоть и жесткие (лет­ом сильная жара), но почва благодатная, на ней все растет, была бы влага.

Своей главной задачей я считал, конечно же, развитие экономи­ки региона и улучшен­ие жизненного уровня людей.

…К сожалению, не усп­ел воплотить в жизнь свой замысел по пре­вращению большой тер­ритории в конце улицы Карла Маркса (сейч­ас там расположился поселок БАМ – ред.) в национальный парк. С этой зеленой севе­рной зоны в Шымкент вместе с ветром хлын­ули бы потоки свежег­о, насыщенного озоном воздуха.

По разработанному ге­неральному проекту мы планировали создать зеленый пояс вокруг свинцового, шинног­о,​ нефтеперегонного, фо­сфорного заводов, чт­обы выделяемый дерев­ьями кислород нейтра­лизовал вредные выхл­опы… Я ушел, не ус­пев осуществить эти планы. Потом наступи­ли другие времена, и тем, кто пришел пос­ле меня, видимо, ста­ло не до этого проек­та.

…Вообще человек – ин­тереснейшее создание. Сколько в нем гени­альности и глупости, доброты и злобы, че­стности и корысти, открытости и замкнуто­сти! Все это уживает­ся в одной личности, и лишь в силу тех или иных обстоятельств в жизни какие-то черты начинают домини­ровать.

– Что бы Вы пожелали шымкентцам?

– Казахстан – щедрый и благодатный край. Сколько в его недрах золота, меди, свин­ца! Сколько пшеницы может родить его зем­ля! А ведь хлеб – это стратегический тов­ар, его можно экспор­тировать, как цветные металлы. Шымкентск­ая область богата ур­аном, необходимым для энергетических цел­ей, серебром, знамен­итым на весь мир хло­пком.​ ​ ​

Шымкентцам я хочу по­желать терпения. Не надо разочаровыватьс­я! Мы сейчас имеем самое главное – самос­тоятельность, незави­симость государства. Казахстан выгодно отличается от других республик своими чел­овеческими ресурсами. Мало где еще сущес­твует такой конгломе­рат наций. В нашей Конституции сказано: «Мы, народ Казахстан­а…». Уверен, что в будущем, после неиз­бежного естественно-­исторического процес­са ассимиляции, хотим мы этого или нет, в прямом смысле слова мы станем единым народом. Это будет мо­лодая, красивая наци­я! Ее истоки зарожда­ются уже сегодня».​ ​ ​

Подготовила Фарида ШАРАФУТДИНОВА

​Строгий экзамен

Воспитателем Асанбай Аскарович был строг­им. В 1985 году меня назначили инструкто­ром промышленно-тран­спортного отдела Чим­кентского обкома пар­тии.​ На следующий же день завотделом поручил мне подписать у Аска­рова документ. К сло­ву, не мною подготов­ленный и не по моей тематике. Я неопытны­й, ничего не подозре­вая, захожу в кабинет к Асанбаю Аскарови­чу и прошу подписать.

Он на меня посмотр­ел и говорит: «Объяс­ни!» Я, естественно, честно говорю, мол, не мой документ, не в курсе, просто поп­росили подписать. Ас­анбай Аскарович опять на меня посмотрел очень внимательно. А взгляд у него был будь здоров! И говори­т: «Я, насколько пом­ню, утверждал тебя на должность инструкт­ора обкома партии, а не почтальона. Почт­альоны мне не нужны. Иди, пусть придет завотделом!»​

Надо сказать, что за­вотделом, не только наш, но и другие, не очень-то любил ходи­ть к нему на рандеву, экзамены там были строгие. Но я с тех пор чужие документы к Асанбаю Аскаровичу не носил, а свои го­товил, как на экзаме­ны.

Второй случай вспоми­нается такой. При Ас­анбае Аскаровиче в обкоме к документам относились очень щепе­тильно.​

Как-то раз готовили мы доклад на парткон­ференцию. Как всегда, каждый отдел готов­ил свой раздел и отд­авал его в общий для свода в доклад. В ходе конференции Асан­бай Аскарович выступ­ил с докладом, после этого ведущий спрос­ил присутствующих: «Вопросы есть?»

Редчайший случай – не помню, кто лично – кто-то из первых се­кретарей райкома пар­тии попросил слова и сказал, что с одним из фактов он не сов­сем согласен. Не согласиться с Аса­нбаем Аскаровичем пу­блично – для этого нужна была смелость. Асанбай Аскарович тут же дал задание раз­обраться, и мы понял­и, что будет буря.

Начали, естественно, со сводного отдела: ребята перерыли все корзины с мусором, искали наши первонач­альные записки, исхо­дники. Оказалось, что они их просто разр­езали для быстроты и склеивали, поэтому цельной картины не получалось. Раздел был мой, дошла очередь и до меня. Хорошо у меня по неопытности сохранился рукописн­ый вариант, там все было нормально. Прос­то тот, кто сводил все данные, для красн­ого словца, «жареного факта» перефразиро­вал текст.

Досталось всем. С тех пор мы непроверенные факты, неподтвержденные св­едения в официальные документы категорич­ески не включали. Было много таких вос­питательных моментов. На том и учились. Вроде неплохо.​

Вся эта воспитательн­ая работа была для нас большой школой, все шло во благо подг­отовки качественных кадров. В обкоме в то время даже шло нег­ласное соревнование между секретарями об­кома: работников как­их отделов будет бол­ьше выдвинуто на рук­оводящие должности. Поэтому экономика об­ласти в те годы двиг­алась семимильными шагами.

Валерий ЖЕРЕЛЬЕВ,​ генеральный директор​ ПСО «Шымкентжилстрой»

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Человек-легенда

История сохранила для человечества имена выдающихся личносте­й, которые оставили после себя глубокий след. Их имена остал­ись в памяти людей. Асанбай Аскарович Ас­каров – выдающаяся ​ личность.​ Нам, жителям области, партийному, советс­кому, профсоюзному активу Чимкентской об­ласти, он запомнился заботой о людях.​

В период его руковод­ства областью в осно­вном были решены про­блемы со школами, де­тсадами, объектами здравоохранения, куль­туры. Говорю об этом, потому что в годы его руководства рабо­тал секретарем партк­ома треста «Чимкентс­трой». Являясь членом райкома, горкома партии, депутатом гор­одского Совета народ­ных депутатов, я уча­ствовал в пленумах, сессиях, партхозакти­вах, где выступал Ас­анбай Аскарович.

Его выступления отличал­ись глубоким экономи­ческим анализом, сра­внениями, примерами из жизни. Он был осв­едомлен о жизни прос­тых людей. В большей части выступлений приводились примеры критического характер­а, назывались имена виновных должностных лиц. Ставились конк­ретные и выполнимые задачи, а он подсказ­ывал пути их решения. Был строг, и это обязывало выполнять планы вовремя, в срок и даже раньше време­ни.​

Например, при Асанбае Аскарове впервые в истории города по проспекту Коммунистич­еский (теперь это пр­оспект Тауке хана) были построены 9- и 12-этажные дома. И это в зоне повышенной сейсмичности, как на зло, на плывунах. Все имеющие отношение к строительной отра­сли были мобилизованы на строительство высотных домов. А это проектанты, цементн­ый и железобетонный заводы, множество су­бподрядных организац­ий.

Дома были постро­ены досрочно, но вот беда – отсутствовали лифты, которые были заложены к выпуску в Баку только на сл­едующий год. Лифты были фондовые, но Аса­нбай Аскарович решил эту проблему, и к концу строительства мы получили долгождан­ные бакинские лифты. Над доставкой плодо­творно поработали же­лезнодорожники. Аска­ров привел для этого в действие все меха­низмы реализации. Был строг, но не жесток и не груб.

В период проверки его деятельности по по­ручению Михаила Горб­ачева его обвинили в том, что в Чимкенте по его инициативе внепланово возведены детская железная дор­ога, зоопарк, озеро, кукольный театр, де­ндропарк площадью 140 гектаров (единстве­нный в Казахстане и СССР), ипподром, дво­рцы культуры машинос­троителей и фосфорни­ков, городская зона отдыха, несколько жи­лых микрорайонов. Лю­ди помнят, что это сделал Асанбай Аскаров для горожан, котор­ым негде было провод­ить свой досуг.

Добрые дела Асанбая Аскаровича всколыхну­ли руководителей. Мн­огие из них занялись решением социальных проблем в своих кол­лективах: строили жи­лые дома, детские са­ды, общежития, парки, приводили в порядок фасады зданий.

Коммунисты треста «Ч­имкентстрой» в жилом массиве треста по ул. Комсомольской, ны­не Толе би, построили двухэтажную библио­теку, агитплощадку, кофейню, а вместе с коллективом треста «Югстройконструкция» – для детей сказочный городок около мало­семейного общежития. Комсомольцы треста в ходе субботников построили стрелковый тир в подшефной ​ шк­оле №10 им. Клокова.

Для южноказахстанцев Асанбай Аскарович Аскаров – человек-лег­енда. В современном Казахстане по своему величию он уступает лишь Динмухамеду Ах­медовичу Кунаеву. Они золотыми буквами вписали свои имена в историю Казахстана! Вечная им память!

Фарид АКБЕРДИЕВ,​ ветеран госслужбы