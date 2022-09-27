«В непосредственной близости от нас идет масштабная война»: Токаев

На встрече с жителями Туркестанской области глава государства отдельно остановился на текушей в мире ситуации и призвал казахстанцев проявить рассудительность, терпения и не поддаваться на уловки провокаторов.

Касым-Жомарт Токаев строго обозначил позицию — Казахстан сохраняет нейтралитет.

«Как известно, ситуация в мире стала очень напряженной. В сопредельных странах происходят конфликты. Многие люди из соседней страны в поисках убежища пересекают нашу границу. В такой непростой ситуации Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, в первую очередь, в ООН. Это отвечает нашим национальным интересам«,- сказал президент.

По словам Глава государства, для нас важнее всего территориальная целостность и благополучие нашего народа. Поэтому необходимо проявлять рассудительность и терпение.

«Территориальная целостность государств должна быть незыблема. Это ключевой принцип. Я всегда говорил об этом открыто и четко на международной арене. Не случайно в своем недавнем выступлении с самой высокой трибуны Организации Объединенных Наций я вновь заявил об этом. В непосредственной близости от нас идет масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны. Если мы обеспечим неприкосновенность наших границ, избежим нападений извне, то у нас сохранится благополучие. Это очень важная задача и главная цель для нашей страны и лично для меня«, – сказал Глава государства.