В Сайрамском районе решают проблемы сел по программе «Ауыл-ел тірегі»

В селе Карасу Сайрамского района помогать многодетным семьям стало доброй традицией.

В этих наборах — крупы, мука, макаронные изделия, растительное масло, товары первой необходимости. Решать эти и другие насущные вопросы в Сайрамском районе помогают спонсоры, в рамках программы «Ауыл — Ел тірегі».

«Большое спасибо. Очень кстати, я многодетная мама, нам на две недели хватит продуктов», — выразила благодарность многодетная мать.

«Спасибо. Нас включили в список. Постоянно оказывается помощь. У меня шестеро детей. Нам с учебниками помогли и школьной формой», — говорит местная жительница.

В десятидневном марафоне добрых дел принимают участие активисты сельского округа, предприниматели, депутаты районного маслихата. В планах — решение социальных вопросов: подведение водопровода, строительство сельских дорог. Планируется открытие медпункта в селе Жана Турмыс. Методом «Асара», сообща, в селе Карасу построят медресе.

Дамир Сыдыков, аким сельского округа Карасу Сайрамского района:

«По инициативе акима Сайрамского района началась декада «Ауыл-ел тірегі». Пройдут субботники, будут благоустроены улицы и дворы в сёлах.

Шахтыкуль Бекзатова, председатель Совета деловых женщин Сайрамского района:

«Что сделает один аким? Мы все должны поддерживать и помогать. Ассоциация женщин со своей стороны не только оказывает поддержку малообеспеченным семьям, но и помогает молодым женщинам заниматься бизнесом».

По программе «Ауыл-Ел тірегі» на территории Жанакурылыс, в селе Айтеке би, спонсоры займутся дорогой, установкой дорожных знаков и тротуарами по улице Жибек жолы и на центральных улицах.

Дамир Сыдыков, аким сельского округа Карасу Сайрамского района:

«Также во время декады планируется проведение состязаний по национальным видам спорта и другим играм. Творческие коллективы района подготовили концертные номера».

В селе Айтеке би, для безопасности, установят ограждение вокруг трансформатора. Работы, стартовавшие 9-го сентября, продлятся до 18 числа.

К слову, еще одна приятная новость-председатель Совета деловых женщин Сайрамского района Шахтыкуль Бекзатова на конференции во Дворце Независимости в г. Нур-Султан была награждена нагрудным знаком “Еңбек сіңірген қызметкері-2022” и дипломом «І степени» За особые заслуги перед обществом».